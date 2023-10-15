إحالة "صيدلي مدينة نصر" المتهم بهتك عرض سيدات إلى الجنايات

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة صيدلي مدينة نصر المتهم بهتك عرض السيدات والصغار داخل صيدلية بمنطقة عزبة الهجانة التابعة لمدينة نصر، وتصويرهن أثناء وقائع هتك العرض، والاحتفاظ بها على هاتفه وأجهزة لاب توب خاصة به.

كشف أحد جيران صيدلي مدينة نصر المتهم بفعله لأفعال منافية للآداب مع السيدات والأطفال داخل الصيدلية الخاصة به، تفاصيل معاملته السيئة للمواطنين والمترددين على الصيدلية لشراء الأدوية.

وقال محمد صابر أحد جيران صيدلي مدينة نصر، إن المتهم كانت معاملته سيئة للغاية مع كافة المواطنين المترددين على الصيدلية الخاصة به لشراء الأدوية، موضحًا أنه كان دائما على خلافات مع المستهلكين على أسعار الأدوية، قائلًا: كانت معاملته وحشة مع الناس، وكان بيدقق معاهم على الفلوس.

وكانت البداية عندما تقدمت طليقة المتهم ببلاغ لقسم شرطة مدينة نصر، يفيد بحدوث حالات اعتداء وتحرش من طليقها بسيدات وصغار، وذلك مرفقة بتسليمها فلاشة تحتوي على مقاطع فيديوهات مسجلة من كاميرات مراقبة خاصة بصيدلية شهيرة بمدينة نصر التي يملكها طبيب صيدلي.

وأفادت الفلاشة التي سلمتها طليقة المتهم؛ قيامه بالتحرش الجنسي بسيدات وصغار أثناء إعطائهن حقنا داخل الصيدلية، ولم يبلغ أي من الضحايا عن تلك الوقائع، إلا أن طليقة الصيدلي قررت فضح أمره وقدمت عن طريق محاميها فلاشة لقسم الشرطة تؤكد وقائع التحرش، ليتم تحرير بلاغ بحدوث حالات اعتداء وتحرش جنسي من طليقها بسيدات وصغار أثناء إعطائهن الحقن، داخل صيدلية يملكها المتهم.