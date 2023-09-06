"خدش براءة الأطفال وتحرش جنسياً بالفتيات".. جرائم شاذة ارتكبها "صيدلي مدينة نصر"

واقعة مؤسفة بطلها رجل من رجال العلم والطب استباح لنفسه حرمة السيدات والفتيات وتحرش بهن جنسيًا خلال معالجتهن وإعطائهن أدوية في الصيدليات التي يمتلكها.

تفاصيل مثيرة عن عورات سيدات وابتزاز وخدش براءة الأطفال وجرائم ارتكبها صيدلي بمنطقة مدينة نصر ليتحول عقب إبلاغ زوجته عنه إلى «عنتيل مدينة نصر».

تفاصيل الواقعة

الواقعة كشفت عنها محامية وهي زوجة المتهم وأشارت إلى مقاطع فيديو توضخ اعتدائه على سيدات وفتيات وأطفال وارتكابه أفعالاً خادشة للحياء وتسجيلها على كاميرات المراقبة.

اعترافات صيدلي مدينة نصر المتهم بالتحرش

وقال صيدلي مدينة نصر المتهم إنه اعتاد فتح صيدليات في أماكن شعبية لاستغلال مواطنيها في التحرش، موضحًا أنه كان يلامس أماكن عفة الضحايا أثناء أخذهم حقن في الصيدليات التي يملكها، موضحًا أنه كان يوهم الفتيات بأنواع علاج معينة وأدوية حتى يتمكن من ملامستهن وإبقائهن معه وقت أطول.

وإذا اقتنعت الفتاة بالحقن كان يقنعها بإعطائها لها ويتحسس أماكن عفتهن، كما يسجل تلك الوقائع بكاميرات المراقبة في الصيدلية ويحتفظ بها لابتزاز الضحايا ويضعها على فلاشات لحفظها مؤكدًا ارتكابه ما يزيد عن 20 واقعة تحرش بالسيدات والفتيات.

وقدمت طليقة المتهم فلاشة واحدة عليها 20 فيديو تحرش بالفتيات على فلاشة واحدة فقط ولذلك طلبت الطلاق وعندما رفضت هددت بفضحه فانفصل عنها ولكنها أبلغت عنه.

أقوال الزوجة أمام النيابة

وقالت طليقة المتهم إنها صُعِقت عندما اكتشفت أمر زوجها وميوله الجنسية الشاذة والتي على إثرها قررت الانفصال عنه والإبلاغ عنه لتحرشه بالفتيات ولجأت لمحكمة الأسرة للحصول على الطلاق.

قرارات النيابة العامة

وأمرت نيابة مدينة نصر، حبس الصيدلي المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في سلاسل الصيدليات التي يمتلكها، وإعداد تقرير حولها، عقب توجيه له تهم التحرش الجنسي وهتك عرض السيدات.