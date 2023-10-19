"مراتي فضحتني".. مفاجآت في تحقيقات الصيدلي المتحرش بمدينة نصر

فجّر أمر إحالة صيدلي مدينة نصر الشهير بـ"العنتيل" مفاجآت في التحقيقات التي كشفت عن هتك عرضه لعدد من السيدات والقاصرات داخل صيدليته وتصويرهن عدة مقاطع فيديو.

ووجهت النيابة العامة للمتهم خ م 48 عاما - صيدلي شهير بـ "عنتيل مدينة نصر"، اتهامات بأنه في غضون عام 2019 بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، اعتدى على سيدات - مجهولي الهوية - بأن استغل عمله في الصيدلية المملوكة له، وحاجة السيدات والقاصرات لتوقيع الكشف الطبي، وكشف عن عوراتهم وتحسس أجسادهم قاصدا من ذلك الاعتداء عليهم.

كما اتهمت النيابة العامة في القاهرة، الصيدلي الشهير بـ عنتيل مدينة نصر، بانتهاك حرمة الحياة الخاصة بالسيدات، بأن قام بتصويرهم مقاطع فيديو داخل الصيدلية الخاصة به بدون موافقتهم، حيث أحالت النيابة المتهم محبوسا إلى محكمة الجنايات لمعاقبته عما أسند إليها من اتهامات وفقا لأمر إحالته.

فلاشة كشفت الفضيحة

حيث باشرت النيابة العامة في القاهرة، التحقيقات في واقعة عنتيل مدينة نصر، الصيدلي الشهير المتهم بمواقعة السيدات والقاصرات داخل الصيدلية المملوكة له في منطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات، ثم استمعت إلى أقواله في الوقائع وأيضا فرغت مقاطع الفيديو المقدمة على فلاشة.

وقدمت محامية فلاشة موثق عليها بعض مقاطع الفيديو حال قيامه بالتحرش بالفتيات، وأضافت بتحصلها على "كارت الذاكرة" من طليقة المشكو فى حقه، وتم ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وكشفت التحريات الأمنية التي باشرتها أجهزة أمن القاهرة، قيام طليقة صيدلي مدينة نصر «عنتيل مدينة نصر» بإعطاء فلاشة تحمل مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة المتواجدة داخل صيدلية يمتلكها طليقها، تضمنت مقاطع فيديو عديدة له أثناء الاعتداء على قاصرات وسيدات داخل الصيدلية.

زوجتي فضحتني عند أمي

وفي تحقيقات النيابة اعترف الصيدلي المتهم بأن زوجته هي من كشفت أمره وتحصلت على فلاشة ملكي تحتوى على مقاطع الفيديو التي صورها للسيدات أثناء هتك عرضهن وقال: اللى حصل أني تزوجت من زوجتي في غضون عام 2002 أو 2003 تقريبًا وكانت الزيجة قائمة فيما بيني وبين زوجتي ش.ك وأنجبت منها ب.خ. - وع. خ وكالحال في أي علاقة زوجية فيها مشاكل زوجية، وكانت طبيعة عملي أنا وزوجتي كصيادلة تمارس مهنة الصيدلة، وهي عندها صيدلية خاصة بيها وأنا عندي صيدلية خاصة بيا والاثنين كانوا بناحية مدينة الهجانة، وإلى أن حل عام 2021 وتحديدًا في غضون شهر 8 وأثناء إثارة خلاف بيني وما بين زوجتي لقيتها قامت بمواجهتي دون أن توحي بأنها تمتلك مقاطع فيديو أقوم فيها بهتك عرض النسوة وطبيعي كأي شخص ممكن يواجه بحاجة زي كده أنه ينكر هذه الأفعال.

وتابع صيدلي مدينة نصر خلال التحقيقات: زوجتي تابعت ذلك بإرسال تلك المقاطع إلى أشقائي الذكور ووالدتي رحمة الله عليها، وطالبت بمبالغ النقدية، وكانت لها طلبات أخرى مثل بيع ممتلكاتي وخلافه إلا أن طلباتها قد قوبلت برفضي وعليه قامت برفع دعاوى الأحوال الشخصية بمحكمة الأسرة.

وأضاف الصيدلي المتحرش في التحقيقات: أن محكمة الأسرة تداولت الدعاوى بالمحاكم وقامت أيضا بعرض مقاطع الفيديو التي تحصلت عليها من جهاز تسجيل كاميرات المراقبة في المحكمة، وقدمتها في دعوى التطليق للضرر والمحكمة ساعتها أمرت بعرض الفيديوهات على الإذاعة والتليفزيون، إلى جاء تقريرها بأنني المعني اللي موجود في الفيديو وحكمت المحكمة بالتطليق، وده كان حكم أول درجة ومازالت الدعوى متداولة بالاستئناف حتى تاريخه.