"الاستئناف" تتسلم أوراق قضية اتهام صيدلى بهتك عرض سيدات

تسلمت محكمة الاستئناف أوراق قضية اتهام صيدلي بهتك عرض القاصرات وتحسس مفاتن أجسادهن بعزبة الهجانة في مدينة نصر.



وجاء في أمر إحالة المتهم للجنايات أن المتهم "خ. م" 48 سنة، في غضون عامي 2018 - 2019، هتك عرض المجني عليهن "مجهولات الهوية" بأن استغل عمله كصيدلي وحاجة المجني عليهن في الكشف عن حالتهن الصحية فأوهمهن بقضاء حاجتهن، فكشف عنهن عوراتهن وتحسس مناطق العفة لديهن قاصدًا هتك عرضهن حال كونه ممن له سلطة عليهن.



كما نسبت النيابة للمتهم في القضية رقم 13626 لسنة 2023 جنايات مدينة نصر أنه انتهك حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليهن بأن التقط لهن في مكان خاص مقاطع فيديو بغير رضائهن حال ارتكابه جريمة هتك العرض.