جميلة إسماعيل لـ"الدستور": خطة تنمية سيناء مُبشرة للغاية

أشادت جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، بما تم إعلانه من جانب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيما يخص خطة المرحلة الأولى لتنمية سيناء، مشيرة إلى أنها خطة مبشرة للغاية، في ظل التطورات والتحديات التي تحيط بالدولة.

وأضافت "إسماعيل"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنها في انتظار تنفيذ ما تم الإعلان عنه فيما يخص المرحلة الثانية، خاصة الجزء المتعلق بالمباني السكنية، والتي سينتقل إليها أهالي سيناء، الذين تم نقلهم إلى أماكن أخرى خلال حرب الدولة المصرية ضد الإرهاب.

وأشادت جميلة إسماعيل، بإعلان رئيس الوزراء اليوم، بأن من سينفذ المشروعات، هم أهالي سيناء أنفسهم، تحت إشراف الدولة.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، عن خطة تنمية وتعمير سيناء، حضورا سياسيا وبرلمانيا مكثفا من مختلف القوى السياسية والتيارات المختلفة.

وجاء من ضمن الحضور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، وعبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، والنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، والنائب أيمن محسب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن حزب الوفد.

كما ضمت قائمة الحضور، النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، النائب ضياء داود، النائب أحمد الشرقاوي، باسل عادل مؤسس كتلة الحوار.