الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء: تطوير ميناء العريش لتحويله إلى ميناء دولى لخدمة أهالى شمال سيناء

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه تم تطوير ميناء العريش والهدف منه تحويله لميناء دولى وحجم التجارة عليه ستخدم فى الأساس جميع أهالى شمال سيناء.

وأشار إلى أن مدينة رفح الجديدة تم الانتهاء من المرحلة الأولى لها وسيتم البدء فى المراحل الأخرى، موضحا أنه من المخطط إنشاء مجمعين للصناعة فى مدينتى رفح ونخل. 

وفيما يتعلق بالتنمية السياحية، قال رئيس الوزراء، إنه سيتم تنفيذ 13 مشروعا سياحيا فى شمال سيناء، واستثمارات بـ 2.5 مليار جنيه.

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مدبولى: استثمارات بـ8.3 مليار جنيه فى الفترة القادمة بشمال سيناء

وأشار إلى التوافق على أن يكون هناك 21 تجمعا تنمويا حضريا في شمال سيناء، موضحا أن المخططات والتصميمات ستكون من الأهالي أنفسهم لأنهم أدرى بطبيعة احتياجاتهم وخدماتهم.

وتابع أن هناك 115 مليار جنيه ستنفقها الدولة خلال الفترة المقبلة لإنشاء وحدات سكنية لأهالي شمال سيناء، موضحا أن حجم مشروعات تنفذ في الدولة المصرية حاليا يفوق مشروع واحد يمكن تنفيذه في 10 سنوات.

الدولة تستهدف مشروعات فى سيناء 

وأشار إلى أن الدولة تستهدف مشروعات فى سيناء ومنها 8.7 مليار جنيه فى الخدمات التعليمية و8.3 مليار جنيه مشروعات فى الخدمات الصحية، موضحا إنه من المستهدف حجم تنمية ومشروعات تقدر بـ  363 مليار جنيه فى المرحلة الثانية لتنمية سيناء على مدار الخمس سنوات القادمة.

وأوضح أن أهالى شمال سيناء كانوا يعانون من إرهاب غاشم، وكان هناك خيار إما أن نحارب وننهى الإرهاب ولكن القرار الاستراتيجي الذى اتخذه الرئيس هو تنمية سيناء جنبًا إلى جنب مع محاربة الإرهاب.

وتابع فى كلمته، أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية اليوم من تنمية سيناء، موضحا إنه تم تنفيذ مشروعات بأكثر من 600 مليار جنيه.

وأوضح أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من مراحل التنمية فى شمال سيناء، متابعا "هذه البقعة الطاهرة على أرض مصر دائما محاولة النيل من مصر كانت تأتى من هذا المكان".

وقال: "لو سألت المصريين إيه أغلى بقعة على قلبك فى مصر هيقولك شمال سيناء".

وتابع قائلا "أنا والدى رجل من أبناء القوات المسلحة ودائما بيحكيلي عن حكايات سيناء.. علشان كده كل ذرة رمل هنا مستعدين نبذل فيها مئات الأرواح ومحدش يقرب منها".

رئيس الوزراء أهالي شمال سيناء مال سيناء الدكتور مصطفى مدبولي 13 مشروعا سياحيا

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