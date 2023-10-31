28 نوفمبر.. النطق بالحكم فى دعوى النصب على أحمد حسن

قررت محكمة جنح الرمل أول بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حجز قضية مالك شركة مينا للمقاولات المتهم بالامتناع عن تسليم وحدة عقارية تجارية والاستيلاء من الكابتن أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق لفريق كرة القدم، على مبالغ مالية بلغت نحو 5 ملايين جنيه مقابل التعاقد على وحدتين تجاريتين بأحد المراكز التجارية منذ 5 سنوات ولم يتم إنشاء وبناء المشروع- إلى جلسة 28 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وشهدت المحكمة في جلستها الماضية حضور الكابتن أحمد حسن، وقال إنه في عام 2017 اتفق مع الشركة لشراء الوحدتين إلا أن الشركة لم تف بوعودها ولم يتم بناء المشروع، واستمعت المحكمة إلى المستشار القانوني محمد محمد السيد، محامي اللاعب، والذي قدم ما يفيد بتعاقده على الوحدتين التجاريتين وقدم حافظة مستندات لهيئة المحكمة بما يفيد ذلك.

ترجع أحداث القضية رقم 15175 لسنة 2023 جنح الرمل أول، عندما تقدم الكابتن أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق لكرة القدم، ببلاغ ضد ج. م. ف، رئيس مجلس إدارة شركة مينا للمقاولات والتجارة، الكائنة بدائرة قسم شرطة الرمل أول بالإسكندرية، بالتعاقد معه على شراء وحدتين تجاريين عقب بناء مول تجاري بمنطقة الدقي منذ 5 سنوات وتم دفع أكثر من 90% من المبالغ المالية المتفق عليها لاستلام الوحدة الأولى في عام 2022 والوحدة الثانية في عام 2023، وفوجئ مقدم البلاغ بأن قطعة الأرض لم يُبن عليها المشروع وأن إدارة الشركة لم تتم تنفيذ وعودها بالبدء في المشروع التجاري وتسليم الوحدات التجارية.