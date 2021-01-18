أحمد حسن يزور 3 أشقاء مكفوفين حافظين للقرآن الكريم بالإسكندرية (صور)

زار الكابتن أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، والكاتب الصحفى أحمد درويش، رئيس قطاع الرياضة بجريدة الدستور، أسرة الأشقاء الثلاثة المكفوفين الحافظين للقرآن الكريم بمنزلهم بمنطقة المندرة شرق الإسكندرية، لتقديم الدعم المعنوي لهم.وأبدى عميد لاعبي العالم إعجابه بمحمد أحمد حسن، 14 سنة، وشقيقه فارس، 12 سنة، وشقيقتهم ملك 10 سنوات، وقام بمداعبتهم وحرص على تبادل الحوار بينهم، واستمع إلى بعض الآيات من القرآن الكريم، كما قام محمد بمداعبة الكابتن أحمد حسن وتقليد مشاهير المعلقين الرياضيين وبعض القراء الحافظين لكتاب الله، وشدد الصقر على الوقوف بجانب النماذج الموهوبين في المجتمع ودعمهم للوصول إلى ما يتمنونه حتى لا يشعروا بأي تقصير تجاههم.ومن جانبه توجه والدي الأطفال بالشكر للكابتن أحمد حسن، على حضوره والوقوف بجانبهم ومساعدتهم وإدخال السرور على قلب أولادهم.