على متن يخت محمد الفايد.. "ذا كراون" يعيد لمحات من علاقة ديانا ودودى

يعيد الموسم السادس والأخير من مسلسل "ذا كراون" The Crown بث آخر صور لعطلة الأميرة ديانا الأخيرة على متن يخت الملياردير الراحل محمد الفايد في جنوب فرنسا، قبل أسبوع واحد فقط من وفاتها ولمحات عن علاقتها الرومانسية مع دودي.

نتفليكس تحاول تجنب إثارة جدل جديد

ولتجنب إثارة المزيد من الجدل حول الموسم السادس من المسلسل، صرح مسئولو نتفليكس بأنه لن تكون هناك مشاهد حميمة بشكل كبير بين الأميرة ديانا ودودي الفادي.

وسيتم إصدار صورة لديانا ودودي، أُعدت حديثًا للعرض لإعادة إحياء لحظات مؤثرة من أيام ديانا الأخيرة، بما في ذلك علاقتها الرومانسية مع دودي الفايد ورحلتهما إلى جنوب فرنسا في الصيف قبل وفاة الثنائي في حادث سيارة في باريس في 31 أغسطس 1997.

ويرجع الموسم السادس من مسلسل "ذا كراون" إلى اللحظة التي شوهدت فيها الأميرة ديانا، البالغة من العمر حينها 36 عامًا، وهي تحدق في المسافة من لوح الغوص الخاص باليخت، وهي واحدة من آخر الصور التي تم التقاطها لها على الإطلاق.

وبرغم تصريحات مسئولي نتفليكس عن أنه لن تظهر مشاهد حميمة بينهما، مع ذلك، تظهر صورة تم إصدارها حديثًا للأميرة ديانا وهي تتقرب من حبيبها دودي الفايد وهي تحمل وجهه بين يديها بحنان.

وتم إصدار المقطع الترويجي الجديد من مسلسل "التاج" "ذا كراون" منذ يومين، وهو يصور ديانا في لحظة من الصمت وهي جالسة على لوح الغوص على متن يخت فاخر.

وبالعودة إلى عام 1997، كانت الأميرة تحدق في المسافة في واحدة من آخر الصور التي التقطت لها على الإطلاق، بينما كان المصورون يتتبعون القارب في زورق آخر لالتقاط الصورة.

وتقدم إليزابيث ديبيكي، التي تلعب دور ديانا في المسلسل، صورة موازية - وهي تجلس ورأسها للأسفل مرتدية زي السباحة المذهل المتطابق تقريبًا.

كانت قد أصدرت نتفليكس أيضًا صورة تعطي المشاهدين نظرة ثاقبة حول كيفية تصوير علاقة ديانا مع دودي، حيث سيُرى الثنائي منخرطين في علاقة حب، لكن نتفليكس ادعت أنه لن تكون هناك مشاهد مشبعة بالرومانسية الساخنة في المسلسل.

ولكن في المشهد، توجه ديانا (التي تلعب دورها إليزابيث ديبيكي) وجهها بعيدًا عن الكاميرا وهي تحتضن وجه دودي (الذي يلعب دوره خالد عبد الله) بيديها، بينما يحدق دوجي الفايد بشوق في عيني حبيبته، في استجمام عاطفي.

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الموسم يُظهر حالة الأميرين ويليام وهاري قبيل وفاة والدتهما

وفي الموسم الأخير أيضا، سوف تظهر ديانا وهي تجري مكالمة هاتفية "أخيرة" مع ابنها ويليام البالغ من العمر حينها 15 عامًا، والذي يلعب دوره روفوس كامبا، قبل حادث سيارة باريس المميت.

وفي المشهد يسأل ويليام ديانا عما إذا كانت بخير قبل أن ترد بشكل مؤلم: "لقد كان كل شيء مريرا بعض الشيء مؤخرًا،" قبل أن يكون هناك وميض من الكشافات وهي تصعد إلى سيارة المرسيدس السوداء التي ستقودها إلى وفاتها.

ولم يتم الكشف عن الحادث بشكل صريح في المقطع الدعائي الغامض، لكن هناك لقطة تظهر ديانا وهي تمسك بيد دودي الفايد في الجزء الخلفي من السيارة.

ويظهر في الموسم السادس أيضا مشهد درامي آخر يصور تشارلز، الذي يلعب دوره دومينيك ويست، وهو يتحدث عبر الهاتف بعد وفاة الأميرة وهو يعلن بشكل متجهم أن الجنازة "ستكون أكبر شيء شاهده أي منا على الإطلاق".

وتم تصوير الجنازة، التي لم تظهر في المقطع الدعائي، في قاعدة مهجورة لسلاح الجو الملكي على بعد خمسة أميال خارج بيسستر، أوكسفوردشاير.

وستظهر المشاهد الأميرين ويليام وهاري يسيران إلى جانب الملك تشارلز ودوق إدنبرة وإيرل سبنسر شقيق ديانا في موكب المشيعين خلف نعش ديانا.

الموسم سيُعرض على مرحلتين

الحلقات الأربع الأولى، والتي ستعرض على عملاق البث المباشر "نتفليكس" في 16 نوفمبر، ستسلط الضوء بشكل كبير على الأمراء الشباب وهم في سن المراهقة خلال صيف عام 1997، عندما قسموا وقتهم بين والدتهم، التي كانت مع عائلة الفايد على متن يخت جنوب فرنسا ووالدهم في بالمورال.

سيرى المشاهدون أيضًا أن الملكة إليزابيث الثانية تفاجأت بالحزن الشديد الذي أعقب وفاة ديانا - وهو الأمر الذي يكاد يكون من المؤكد أنه أزعج أفراد العائلة المالكة.

وستضم المشاهد أيضًا محمد الفايد، الذي توفي في وقت سابق من هذا العام، وهو يعاني من فقدان ابنه أثناء نبذه من قبل العائلة المالكة، بالإضافة إلى مشاهد تصور عودة الأمير ويليام إلى مدرسة إيتون حيث يكافح للتعامل مع وفاة والدته.

أما النصف الثاني من الموسم السادس فسيعرض في 14 ديسمبر المقبل المكون من 6 حلقات، والتي يقول مسئولو نتفليكس إنها ستكون أكثر "متعة"، حيث ستعرض المشاهد لقاء الأمير وليام وكيت ميدلتون في جامعة سانت أندروز، فضلا عن زواج الملك تشارلز والملكة كاميلا - التي تلعب دورها أوليفيا ويليامز - في أبريل 2005.