تتصالح مع الملك تشارلز.. تفاصيل ظهور الأميرة ديانا كـ"شبح" فى "ذا كراون"

أثارت منصة "نتفليكس" الجدل مجددا، بعد عرضها المقطع الدعائي للموسم السادس والأخير لمسلسل "ذا كراون" "التاج"، الذي حددت موعد عرضه في 16 نوفمبر المقبل، حيث تظهر الأميرة ديانا بعد وفاتها كـ"شبح" في أكثر من مشهد، تتصالح فيهم مع الأمير تشارلز الحزين بعد حادث السيارة في باريس.

ديانا تتصالح مع تشارلز بعد وفاتها

وبحسب صحيفة "الديلي ميل البريطانية" فإن الأميرة ديانا، التي تلعب دورها إليزابيث ديبيكي، ستحظى بمصالحة عاطفية مع تشارلز الحزين، الذي يلعب دوره دومينيك ويست، في الموسم السادس والأخير من مسلسل "ذا كراون".

والمشهد المتخيل في مسلسل ذا كراون، الذي يظهر فيه الملك تشارلز - أمير ويلز آنذاك - وأمامه شبح ديانا تقول له: "شكرًا لك على الطريقة التي كنت تشعر بها في المستشفى حزين جدًا ومكسور ووسيم. سأتذكر ذلك"، "أنت تعلم أنني أحببتك كثيرًا. وكان عميقًا جدًا، ومؤلمًا جدًا أيضًا. لقد انتهى الأمر الآن".

ثم تظهر الأميرة ديانا بعد ذلك في شكل شبح مرة أخرى أمام الملكة إليزابيث الثانية، التي تلعب دورها إيميلدا ستونتون، أثناء مناقشة ترتيبات الجنازة مع تشارلز، ويبدو أن ظهورها جعل الملكة تبكي في المسلسل، الذي سيتم بثه اعلى جزئين عتبارًا من 16 نوفمبر المقبل، أما الجزء الثاني، الذي يختتم بحفل زفاف الأمير تشارلز على كاميلا باركر، فسيتم بثه اعتبارًا من 14 ديسمبر المقبل.

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انتقادات كبيرة لقرار نتفليكس

وانتقد خبراء ملكيون قرار نتفليكس بالسماح لشبح الأميرة ديانا بالظهور أمام زوجها السابق الأمير تشارلز والملكة الراحلة إليزابيث الثانية في الموسم الأخير من مسلسل "The Crown"، ووصفوه بأنه "لا طعم له" و"مؤسف للغاية"، مؤكدين أن ظهورة كشبح سيؤذي مشاعر أولادها الأميرين ويليام وهاري وسيشعران بالفزع من تصوير والدتهما بهذا الشكل.

ويقول المعلق الملكي ريتشارد فيتزويليامز في تصريحات لـ"الديلي ميل" إن "مبدأ أنهم فكروا في إظهار الأميرة ديانا كشبح تبدو غريبة تمامًا، لا سيما بالنظر إلى العناصر المثيرة للجدل التي تدور بالفعل حول المسلسل"، مضيفا إن الملك تشارلز الثالث سيبقى صامتًا بشأن مشاهد ظهور ديانا كشبح ولن يدلي بأي تعليق على الإطلاق، لكن الأمراء ويليام وهاري سيتحدثون علنًا بعد أن انتقد كلاهما هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في عام 2021 بسبب المقابلة سيئة السمعة التي أجراها مارتن بشير مع ديانا في عام 1995.

وأضاف فيتزويليامز: "من الواضح أن فكرة كتابة مشاهد لوالدة الأمير ويليام وهاري وهي شبح لا طعم لها، والمفهوم برمته، مهما قال الشبح أو فعله، يبدو غريبًا تمامًا".

وتابع فيتزويليامز: "إذا علق الأمير ويليام أو الأمير هاري على هذا الأمر فسوف يتصدر عناوين الأخبار وسيشاهده عدد أكبر من الأشخاص أكثر مما كانوا يعتزمون مشاهدته"، مضيفا: "يبدو أيضًا أنها محاولة من نتفليكس للحصول على الدعاية".

وأكد فيتزويليامز "سيكون مسلسلًا مثيرًا للجدل بكل الطرق مع ما يعرضونه بالفعل – المقابلة الشهيرة مع بي بي سي، ووفاتها وجنازتها - وفي رأيي، لم يكن ينبغي أبدًا إنتاج هذا المسلسل في المقام الأول"، موضحا إن "فكرة كتابة مؤلف المسلسل بيتر مورجان مشاهد الأميرة ديانا وهي شبح هي فكرة لا طعم لها على الإطلاق، ومن المؤسف أن يقوم شخص بمهاراته بتحويل ما هو بلا شك مأساة إلى شيء يعرف تمام المعرفة أنه سيكون مثيرا للجدل."

ووافقه في الرأي الخبير نيك إيدي، حيث قال أن الأميرين ويليام وهاري قد يشعران بالفزع من تصوير والدتهما الراحلة كشبح، وسيكون ذلك "مثيرًا للغاية".

وأوضح إيدي في تصريحات لصحيفة الديلي ميل أن "منتجي المسلسل قالوا إن شبح ديانا يبرز "تصورات للأفكار العميقة" ولكن بالطبع سيكون هذا مثيرًا للغاية ويمكن أن يسبب الضيق".

وتابع إيدي "أنا متأكد من أن الأميرين ويليام وهاري سيجدان صعوبة في الاعتراف بهذا لأنهما ليس لديهما أي فكرة عما كانت تشعر به ديانا وأين كانت مشاعرها خلال تلك الفترة، لذلك أصبح هذا المسلسل واحدا من مسلسلات الخيال والتكهنات التي يمكن أن تروع الأميرين لأنها تغير في طريقة سرد ذكرى والدتهم الحبيبة".

ومن جهته قال مصدر في نتفليكس إن "ظهور شبح ديانا من المفترض أن يكون "تصورات للأفكار العميقة" وليس المقصود منه تفسيره على أنه "خارق للطبيعة".