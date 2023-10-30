آخر أخبار غزة وإسرائيل الآن

تتصاعد أحداث العنف في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري، فالقصف لا يتوقف على المدنيين العزل، ولا يوجد هدنة أو أماكن مستبعدة من القصف، فحتى المستشفيات والمدارس والمخيمات يتم قصفها ، حيث تجاوز عدد الشهداء 8400 شهيدًا منذ بداية الأحداث، كما تستمر المقاومة في قصف تل أبيب بالصواريخ ، ردًا على قصف قوات الاحتلال الاسرائيلي لغزة .

القصف

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الطابق الثالث في المستشفى التركي بمنطقة نتساريم وسط قطاع غزة.

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مبنى ملاصق لمستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة فيه وتعريض حياة مئات الجرحى والمرضى والطواقم الطبية والصحفيين والاف النازحين بداخله للخطر.

تخوض فصائل المقاومة الفلسطينية فى قطاع غزة، اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة وقذائف "الياسين 105" مع قوات الاحتلال الإسرائيلى المتوغلة شمال غرب غزة.

قرر مجلس الأمن الدولى عقد جلسة طارئة الليلة ، بناء على طلب من دولة الإمارات العربية المتحدة حول الوضع فى قطاع غزة ،ويأتى انعقاد تلك الجلسة فى إطار سلسلة من الاتصالات التشاورية الجارية حاليا على مستوى مجلس الأمن الدولى حول مشروع قرار بشأن الأحداث المتصاعدة فى قطاع غزة من المفترض أن يتم التصويت عليه.

أكدت مصادر صحفية فلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بسلاح المدفعية المستشفى الأوروبي جنوبي قطاع غزة.

أطلقت منظمة الصحة العالمية نداءً لوقف إطلاق النار في غزة.

ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلى منشورات على سكان المنطقة الوسطى فى غزة، وذلك فى إطار الحرب النفسية الإسرائيلية ضد السكان المدنيين، فى محاولة لتهجير الفلسطينيين وترهيبهم كى ينزحوا إلى جنوب القطاع.

ورفض المواطنون الفلسطينيون التعاطى مع المنشورات التى تلقيها طائرات إسرائيلية على شمال ووسط غزة، متمسكون بعدم ترك منازلهم رغم التهديدات التى يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي.