ميقاتى: تصعيد الحرب فى غزة يُهدد الشرق الأوسط بالغرق فى الفوضى

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، إن تصعيد الحرب في غزة قد يغرق المنطقة برمتها في الفوضى.

وأضاف "ميقاتي": "أرى أن هناك سباقًا حقيقيًا بين وقف إطلاق النار في غزة والتصعيد، لأن التصعيد لا يؤثر على لبنان فقط، وأخشى أن يمتد التصعيد إلى المنطقة بأكملها، ويدخل الشرق الأوسط في الفوضى"، بحسب فرانس برس.

وتابع: "مع اشتداد الحرب في غزة، يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل والغارات الإسرائيلية تستهدف جنوب لبنان".

كما قال ميقاتي إن بلاده في "قلب العاصفة.. لبنان كان الأكثر صمودًا".

وخلال الأيام الماضية شهد لبنان العديد من الاحتجاجات حيث تظاهر الآلاف لدعم الفلسطينيين في غزة في أعقاب الحصار الإسرائيلي والضربات على القطاع.

"ميقاتي" يُجري اتصالات لوقف العدوان الإسرائيلي

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، في بداية الأسبوع الجاري، إجراء اتصالات ومساعٍ وجهود دبلوماسية وسياسية عربيًا ودوليًا لوقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وغزة.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم، عن ميقاتي قوله خلال لقائه مفتي الجمهورية اللبناني الشيخ عبداللطيف دريان، إن الحكومة لديها خطة طوارئ لاحتواء تداعيات ما يمكن أن يحدث نتيجة العدوان المستمر على الأشقاء الفلسطينيين.