بعد قصف جنوب.. لبنان نجيب ميقاتي اتصالات مكثفة لوقف عدوان إسرائيل

أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم السبت، إجراء اتصالات ومساع وجهود دبلوماسية وسياسية عربيا ودوليا لوقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وغزة.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم، عن ميقاتي قوله خلال لقائه مفتي الجمهورية اللبناني الشيخ عبداللطيف دريان، إن الحكومة لديها خطة طوارئ لاحتواء تداعيات ما يمكن أن يحدث نتيجة العدوان المستمر على الأشقاء الفلسطينيين.

وبدوره، أبدى المفتي دريان حرصه على دعم ومؤازرة الحكومة في عملها الوطني الجامع، رغم العقبات والتحديات التي تعانيها بسبب ما يمر به لبنان من أزمات متلاحقة.

وثمن دريان، الجهود والمساعي والاتصالات التي يقوم بها الرئيس ميقاتي في هذا الصدد"، معربا عن أمله في أن "تنجح الضغوط التي تمارس على العدو الإسرائيلي في وقف الجرائم والعقاب الجماعي على غزة والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للأراضي اللبنانية.

ووفق الوكالة، بحث الطرفان، خلال اللقاء، مختلف القضايا على الساحة اللبنانية والعربية، وخصوصا العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة والجنوب اللبناني.

إقليم التفاح في جنوب لبنان

وفي وقت سابق، قصفت القوات الإسرائيلية، اليوم السبت، أطراف بلدة الناقورة وإقليم التفاح في جنوب لبنان.

وأعلنت قناة المنار المحلية التابعة لـ"حزب الله"، عن "قصف مدفعي صهيوني على أطراف الناقورة جنوب ‫لبنان مقابل موقع جل العلام الإسرائيلي.

بدورها، أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن مسيرة معادية نفذت 3 غارات استهدفت تلة الأميركان ومنطقة مفتوحة في جبل صافي في منطقة إقليم التفاح"، مشيرة إلى تسجيل تحليق كثيف للطيران التجسسي فوق المنطقة منذ الصباح وعلى علو متوسط.

وكانت القوات الإسرائيلية قد أطلقت ليل أمس وحتى صباح اليوم السبت القذائف الحارقة على الأحراش المتاخمة للخط الأزرق، كما أطلقت القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية الجنوبية في القطاعين الغربي والأوسط.

كتائب القسام الجناح العسكري

وأعلنت المقاومة الفلسطينية، توجيه رشقات صاروخية تجاه تل أبيب ردا على المجازر الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري، لحركة حماس، في بيان، إنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين

وشهدت غزة ليلة قصف هي الأعنف منذ 7 أكتوبر الجاري، تسببت بتدمير مئات المباني كليا، تزامنا مع توغل بري محدود لليوم الثالث على التوالي، وقطع للاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن القطاع عزله عن العالم الخارجي.

وتشن إسرائيل منذ 22 يوما، عدوانا على قطاع غزة، دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7703 شهداء حتى الآن.