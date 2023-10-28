جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن سقوط صواريخ من غزة على البلدات الحدودية

أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن استمرار إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه البلدات الحدودية بالأراضي المحتلة، اليوم السبت، وسط عمليات برية إسرائيلية باتجاه القطاع.

وأضاف جيش الاحتلال أنه جرى إطلاق الصافرات التحذيرية عدة مرات في المواقع القريبة من الحدود مع القطاع.

وأكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مسئوليتها عن إطلاق النار على قرية زيكيم.

جنود الاحتلال يتقدمون على الأرض

وزعم متحدث عسكري إسرائيلي، اليوم السبت، أن جنود الاحتلال يتقدمون على الأرض في شمال غزة، وأن الجيش يوسع عملياته.

وأضاف المتحدث دانيال هاجاري، أن إسرائيل "تتقدم خلال مراحل الحرب".

وأشار هاجاري إلى أن قوات المشاة والمركبات المدرعة الإسرائيلية، تقدمت الليلة الماضية وما زالت على الأرض في غزة، مدعومة بتعزيزات مدفعية وجوية واسعة، وأضاف أنه ليس هناك أي ضحايا بين الجنود الإسرائيليين، على حد زعمه.

وكان جنود إسرائيليون قد نفذوا سابقًا غارات ليلية لفترات قصيرة في غزة.

وأوضح هاجاري، أن العديد من القادة البارزين من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس قتلوا، من بينهم عصام أبوركبة، رئيس المنظومة الجوية التابعة لحماس، الذي تعتقد القوات الإسرائيلية أنه نسق استخدام الطائرات بدون طيار والطائرات الشراعية المعلقة في هجمات حماس على إسرائيل في الـ7 من أكتوبر.

الاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق، قطع الاحتلال الإسرائيلي شبكات الاتصال بشكل كامل عن قطاع غزة، وسط قصف جوي وبري وبحري غير مسبوق على القطاع، مساء أمس الجمعة 27 أكتوبر 2023.

وأعربت عدة مؤسسات الصحية الدولية عن تخوفها من عدم قدرة الفلسطينيين من الاتصال بالإسعاف لنقل المصابين وانتشال المفقودين تحت الركام بفعل القصف الإسرائيلي العنيف، بحسب شبكة "قدس" الإخبارية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر في خان يونس إن مواطنين اضطروا للسير على الأقدام مسافات كبيرة تحت القصف، للإبلاغ عن حالة إسعافية.

وأكدت مصادر صحفية في قطاع غزة أن المستشفيات تنتظر وصول أول إصابة إلى المستشفى، لتعرف أين هي أماكن القصف الإسرائيلي، وتتوجه بالإسعاف.

وأوضحت مصادر طبية أن أكثر من 25 شهيدًا و35 مصابًا وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.

وشن الاحتلال غارات استهدفت محيط مستشفى الكلى والمستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة، ومحيط مستشفى الشفاء وسط القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا مكونًا من عدة طوابق لعائلة الغول في مخيم الشاطئ، ووصل عشرات الشهـداء والجرحى لمستشفى الشفاء.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها صوب مناطق عدة قرب السياج الأمني شرقي قطاع غزة.