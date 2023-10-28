السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجيش الأمريكى: ما يحدث فى غزة قرار إسرائيلى

إريك سميث
إريك سميث

قال قائد مشاة البحرية الجنرال إريك سميث، في تعليقات للصحفيين في واشنطن  العاصمة، بعد أن ذهبت قوات أمريكية إلى إسرائيل  لتقديم المشورة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إن ما حدث أو يحدث أو سوف يتكشف في غزة هو قرار إسرائيلي بحت، لقد قدمت القوات خبرتها باعتبار المخطط الرئيسي لأول قوة استكشاف بحرية تخوض معركة الفلوجة في العراق. 

وجلين الذى خطط لاقتحام الفلوجة هو حاليًا في منصب نائب القائد لشئون القوى العاملة والاحتياط، وكان سابقًا قائد قيادة العمليات الخاصة للقوات البحرية، وقد حثت الولايات المتحدة وحلفاؤها إسرائيل على أن تكون واضحة بشأن أهدافها في غزة من أجل عملية أوسع تستهدف القطاع الساحلي.

وحذرت الولايات المتحدة من احتلال طويل الأمد لغزة وركزت بشكل خاص على تجنب سقوط ضحايا من المدنيين. 

بينما لم يعبر المسئولون الإسرائيليون عن خططهم إلا بشكل عام، قائلين إن الهدف هو القضاء على حماس وبنيتها التحتية.

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وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم السبت، إن منظمة الصحة العالمية فقدت الاتصال بموظفيها في غزة.

وكتب تيدروس في منشور على موقع X، تويتر سابقًا: "إن التقارير عن القصف المكثف في غزة مزعجة للغاية". "ما زلنا بعيدين عن الاتصال بموظفينا والمرافق الصحية. أنا قلقة على سلامتهم".

إيجاد مأوى آمن

وقال مدير منظمة الصحة العالمية إن إجلاء المرضى غير ممكن بسبب القصف، وأنه من غير الممكن "إيجاد مأوى آمن".

وأضاف أن "انقطاع التيار الكهربائي يجعل من المستحيل على سيارات الإسعاف الوصول إلى الجرحى".

وكتب تيدروس أن منظمة الصحة العالمية "تناشد كل من لديه القدرة على الضغط من أجل وقف إطلاق النار أن يتحرك الآن".

جاءت تصريحات غيبريسوس بعد أن أبلغت عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة عن فقدان الاتصال مع موظفيها في غزة وسط انقطاع شديد في الاتصالات.

مشاة البحرية سميث واشنطن إسرائيل إسرائيلي

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