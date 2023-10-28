السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

دبلوماسى أمريكى سابق لـ"القاهرة الإخبارية": يجب حل الدولتين لوقف الصراع

غزة
غزة

علق جويل روبين، نائب وزير خارجية أمريكا الأسبق، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، صباح السبت، إنه منذ عامين أو أكثر كانت هناك الكثير من التداعيات بسبب مغادرة الولايات المتحدة أفغانستان.

وأضاف أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن أن يظل على مدار عقدين أو أكثر كما حدث فى أفغانستان، مشيرًا إلى أنه يجب حل الدولتين لوقف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأوضح أن حاملات الطائرات الأمريكية وصلت فى البحر المتوسط فى مجموعتين من أجل محاولة أن تضمن أن إيران لن تتدخل ولن تتسع من نفوذها.

وتابع جويل روبين نائب وزير خارجية أمريكا الأسبق، أن الرئيس بايدن لا يرغب فى أى أمر أخر إلا أن يكون هناك وقف للنزاع العسكري فى الشرق الأوسط.

جويل روبين الاراضي الفلسطينية المحتلة غزة

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