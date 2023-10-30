عوض الغنام: دخول 60 سيارة لقطاع غزة اليوم وجار تجهيز سيارات أخرى

قال عوض الغنام، مراسل إكسترا نيوز، إنه يتم الآن تجهيز سيارات إغاثية جديدة بالقرب من معبر رفح البري وذلك وفقًا للأولويات التي يحددها الهلال الأحمر الفلسطيني مع الهلال المصري.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن اليوم شهد تطورًا كبيرًا في عدد دخول الشاحنات لقطاع غزة ومنذ صباح اليوم دخل لقطاع غزة ما يزيد عن 60 شاحنة وهذه نقطة مرتبطة بالضغوط الدولية.

وأشار إلى أن إحدى الشاحنات تخرج الآن من ميناء رفح بعد أن أفرغت مابداخلها ويتم تفريغها من الجانب الفلسطيني برعاية منظمة الأونروا المعنية بالحفاظ عليها حتى ايصالها لمكانها الأخير.

منظمة الأونروا تشكو من نقص البنزين لسياراتها الخاص

وأوضح أن منظمة الأونروا كشفت عن السيارات الخاصة بها تعاني من نقص البنزين مما يعيق نقل المساعدات، كما أن هناك تحذير من قبل المستشفيات في غزة عن نقص وقود سيارات الإسعاف مما يقلل قيامها بمهامها.

وأشار إلى أن منظمة أطفالنا تتحدث عن 40% من الذين سقطوا في قطاع غزة من الأطفال والأرقام للأسف في زيادة مستمرة.