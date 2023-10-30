الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عوض الغنام: دخول 60 سيارة لقطاع غزة اليوم وجار تجهيز سيارات أخرى

غزة
غزة

قال عوض الغنام، مراسل إكسترا نيوز، إنه يتم الآن تجهيز سيارات إغاثية جديدة بالقرب من معبر رفح البري وذلك وفقًا للأولويات التي يحددها الهلال الأحمر الفلسطيني مع الهلال المصري.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن اليوم شهد تطورًا كبيرًا في عدد دخول الشاحنات لقطاع غزة ومنذ صباح اليوم دخل لقطاع غزة ما يزيد عن 60 شاحنة وهذه نقطة مرتبطة بالضغوط الدولية.

وأشار إلى أن إحدى الشاحنات تخرج الآن من ميناء رفح بعد أن أفرغت مابداخلها ويتم تفريغها من الجانب الفلسطيني برعاية منظمة الأونروا المعنية بالحفاظ عليها حتى ايصالها لمكانها الأخير.

منظمة الأونروا تشكو من نقص البنزين لسياراتها الخاص

وأوضح أن منظمة الأونروا كشفت عن السيارات الخاصة بها  تعاني من نقص البنزين مما يعيق نقل المساعدات، كما أن هناك تحذير من قبل المستشفيات في غزة عن نقص وقود سيارات الإسعاف مما يقلل قيامها بمهامها.

وأشار إلى أن منظمة أطفالنا تتحدث عن 40% من الذين سقطوا في قطاع غزة من الأطفال والأرقام للأسف في زيادة مستمرة.

عوض الغنام تجهيز سيارات إغاثية معبر رفح البري 60 شاحنة منظمة الأونروا نقص البنزين

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": معبر رفح شريان الحياة بين مصر وغزة (فيديو)

أخبار الظهيرة|تسليم 118 شاحنة إلى الفلسطينيين عبر معبر رفح.. ولا شكاوى من الامتحانات الشهرية

الهلال الأحمر: تسليم 118 شاحنة إلى الجانب الفلسطينى عبر معبر رفح

مدعى المحكمة الجنائية الدولية: المساعدات التى أمام معبر رفح لا بد أن تدخل غزة

كريم خان من أمام معبر رفح: الصور القادمة من غزة "مرعبة"

"القاهرة الإخبارية": الشاحنات تعود من معبر رفح بعد تفريغ المساعدات فى الجانب الفلسطينى

إكسترا نيوز: قوافل المساعدات جاهزة من معبر رفح حتى العريش

الهلال الأحمر الفلسطينى يعلن تسلمه 10 شاحنات جديدة عبر معبر رفح

الأكثر قراءة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

الجيش اللبنانى: تفكيك 21 منصة صواريخ إسرائيلية على جانب الخط الأزرق

بث مباشر.. حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

صلاح فى المركز الـ19 بترتيب الكرة الذهبية

"أنت تريد قتلنا".. 3 محتجزات إسرائيليات لدى حماس يوجهن رسالة لنتنياهو (فيديو)

"الكورنيت": صاروخ حماس الذي يؤثر على العمليات البرية الإسرائيلية.. كيف يعمل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

محمد رفعت

الرئيس والصناعة والعدوان !

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

"الكورنيت": صاروخ حماس الذي يؤثر على العمليات البرية الإسرائيلية.. كيف يعمل؟

متلازمة فيتنام.. هل ستمضى إسرائيل قدمًا فى خطة إسقاط حماس؟

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة