الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

الهلال الأحمر الفلسطينى يعلن تسلمه 10 شاحنات جديدة عبر معبر رفح

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني يتسلم المساعدات المصرية

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تسلمها، اليوم الأحد، 10 شاحنات جديدة من نظيرتها جمعية الهلال الأحمر المصرية عبر معبر رفح، تحتوي على مواد غذائية ومستلزمات طبية.

وأكدت الجمعية الفلسطينية أنه قد وصل عدد الشاحنات المستلمة، حتى اللحظة، إلى 94  شاحنة، فيما لم يتم السماح بإدخال الوقود حتى اللحظة.

الجدير بالذكر أنه تقوم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وبالتعاون مع وكالة الغوث بتوزيع المساعدات الإغاثية على عدد من مدارس الإيواء التابعة للوكالة في قطاع غزة.

يأتي هذا العمل ضمن استجابة طواقم الجمعية لتداعيات العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، وذلك بهدف التخفيف من معاناة العائلات المتضررة والنازحة.

هذا وقد أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تلقيه تهديدات شديدة اللهجة من الاحتلال بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس كونه سيتم قصفه، مؤكدين أنه منذ ساعات الصباح يشهد محيط مستشفى القدس غارات متواصلة أدت إلى تدمير بعض المباني المحيطة به في محيط 50 مترا.

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