الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حلمي ورجب وشنودة.. تفاصيل حلقات الموسم الجديد لبرنامج "sold out"

sold out
sold out

ينطلق تصويرحلقات الموسم الثاني من برنامج " Sold Out" مطلع شهر نوفمبر المقبل استعدادا لانطلاقه الفترة المقبلة عبر منصة Watch It الرقمية وقناة CBC الفضائية.

ويشهد مسرح تياترو أركان بمدينة الشيخ زايد وتصوير حلقات الموسم الثاني من برنامج سولد اوت ومن المقرر أن ينطلق تصوير الحلقات الجديدة في يوم 2 نوفمبر المقبل، ويرصد الدستور في السطور التالية  تفاصيل حلقات الموسم الجديد لبرنامج "sold out"

حلقة سيد رجب ولينا شاماميان

ويفتتح النجم سيد رجب تصوير أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج سولد أوت، في يوم 2 نوفمبر المقبل ويشاركه في الحلقة المطربة لينا شاماميان.

وتحمل حلقة سيد رجب ولينا شاماميان ببرنامج سولد أوت شعار “التمسك بالحياة” وتتضمن الحلقة كيفية المقاومة والتعافي والتمسك بالحياة والأمل في ظل الظروف والأوقات الصعبة بالحكايات والغناء. 

أسعار تذاكر وشروط حضور حلقة أحمد حلمي وفريق وسط البلد ببرنامج "سولد أوت"


حلقة أحمد حلمي وفريق وسط البلد

ويحل النجم أحمد حلمي وفريق وسط البلد ضيوفا على برنامج سولد اوت في يوم 4 نوفمبر المقبل في حلقة خاصة يفتح فيها أحمد حلمي صندوق ذكرياته واسرارة مع الإعلامي محمود سعد، يليه فاصل غنائي يقدمه فريق وسط البلد.

وطرح موقع تذكرتي التذاكر للجمهور الراغبين في حضور تصوير حلقة النجم أحمد حلمي والمشاركة فيها من خلال أسئلة مباشرة لضيف الحلقة وقسمت التذاكر للجمهور على 4 فئات وجاءت الأسعار كالتالي:

  • الفئة الأولى Platinum بمبلغ 400 جنيها مصريا.
  • الفئة الثانية Gold بمبلغ 300 جنيها مصريا.
  • الفئة الثالثة Silver بمبلغ 200 جنيها مصريا.
  • الفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 150 جنيها مصريا.

 

 

حلقة الموسيقار هاني شنودة

ويحل الموسيقار هاني شنودة ضيف على برنامج "sold out" وذلك في يوم 6 نوفمبر المقبل ويشارك الجمهور في الحوار والمناقشة، وتليها حفل موسيقي يعزف فيها هاني شنودة أجمل ألحانه وأغانيه بمصاحبة المايسترو محمد عثمان ومجموعة من أفضل الأصوات الشابة.

وطرح موقع تذكرتي التذاكر للجمهور الراغبين في حضور تصوير حلقة الموسيقار هاني شنودة وحفله الموسيقي وقسمت التذاكر للجمهور على 4 فئات وجاءت الأسعار كالتالي:

  • الفئة الأولى Platinum بمبلغ 400 جنيه.
  • الفئة الثانية Gold بمبلغ 300 جنيه.
  • الفئة الثالثة Silver بمبلغ 200 جنيه.
  • الفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 150 جنيها.

شروط حضور تصوير الموسم الثاني لبرنامج Sold Out

  • غير مصرح بالتصوير خلال تصوير الحلقة.
  • تحفظ الكاميرات والموبيلات في خزائن مخصصة قبل الدخول وحتى انتهاء العروض.
  • الأطفال الأقل من سن 8 غير مسموح لهم بالدخول.

 

برنامج Sold Out

وتتنوع عروض Sold Out  بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وعروض موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية، كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد.

يتميز كل عرض من Sold Out بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه.

وينقسم البرنامج إلى ثلاث نسخ وهي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفوا أحد صناع المحتوى الكوميدية من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

ويشمل العرض أيضا فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرهم من المفاجآت.

سولد أوت سيد رجب لينا شاماميان cbc watch it احمد حلمى وسط البلد هاني شنودة Sold Out

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