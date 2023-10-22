الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

6 نوفمبر.. هاني شنودة ضيف "sold out interviews" مع محمود سعد

هاني شنودة
هاني شنودة

يحل الموسيقار هاني شنودة ضيف على الحلقة المقبلة من برنامج "sold out interviews" الذي يقدمه الاعلامي محمود سعد، 6 نوفمبر المقبل.

ويشارك الجمهور في الحوار والمناقشة، وتليها حفل موسيقي يعزف فيها هاني شنودة أجمل ألحانه وأغانيه بمصاحبة المايسترو محمد عثمان ومجموعة من أفضل الأصوات الشابة، ومن المقرر بث الحلقة مُسجلًة على شاشة CBC.

وتتنوع عروض Sold Out  بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وعروض موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية، كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد.

ويتميز كل عرض من Sold Out بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه.

وينقسم البرنامج إلى ثلاث نسخ وهي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفوا صناع المحتوى الكوميدية من الشباب، وتليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

ويشمل العرض أيضًا، فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرهم من المفاجآت.

interviews هاني شنودة الشيخ زايد أركان تياترو برنامج SOLD OUT

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