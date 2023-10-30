الشوط الأول.. بترول أسيوط ومكادي يتقدمان على شبين والاتصالات وتعادل النجوم والمقاصة

انتهى الشوط الأول من مباراة بترول أسيوط والجمهورية شبين، بملعب بترول أسيوط، في الأسبوع السادس من مسابقة دوري المحترفين، بتقدم بترول أسيوط بهدف سجله مصطفى صدفة في الدقيقة 21.

تبادل الفريقان الهجمات في بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة الثامنة تصدى أبوبكر محمد لركلة حرة خارج منطقة الجزاء من الجانب الأيسؤ، ومرر كرة باتجاه المرمى مرت من الجميع إلى جوار القائم.

في الدقيقة 21 انطلق سعد جمال في الجانب الأيسر، ومرر كرة عرضية سددها مصطفى صدفة برأسه على يسار الحارس، مسجلاً هدف التقدم لبترول أسيوط.

حاول الجمهورية شبين ادراك التعادل ولاحت له فر صتان أنقذهما خط الدفاع البترولي، واحتسب الحكم محمد إبراهيم الدسوقي دقيقتين وقت بدل ضائع ثم أطلق صافرته معلنا انتهاء الشوط الأول بتقدم بترول أسيوط بهدف.

وفي ملعب خيري بشارة بالجونة انتهى الشوط الأول من مباراة مكادي والاتصالات بتقدم مكادي بهدف سجله ناصر الفار في الدقيقة الثالثة.

وفي ملعب الأسيوطي سبورت انتهى الشوط الأول من مباراة المقاصة والنجوم بالتعادل بعدف لكل منهما وتقدم النجوم بهدف سجله أحمد أيمن من ركلة جزاء وتعادل المقاصة عن طريق يحيى زكريا من ركلة جزاء.