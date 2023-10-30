الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

لاتينو مصر يحيون ذكرى القديسة الشهيدة أنستاسيا الرومانيّة

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة اللاتينية، بذكرى القديسة أنستاسيا الرومانيّة، التي استشهدت في روما حول سنة 290. وتدعى "الرومانية" وقد قضت حياتها بعد ترمّلها في خدمة المرضى والبؤساء. 

العظة الاحتفالية

وبهذه المناسبة القت الكنيسة في مصر عظة احتفالية قالت خلالها: حصلنا من الله على الميل الطبيعيّ للقيام بما أوصانا به؛ وبالتالي، فلا يمكننا أن نتمرّد كما لو كان يطلب منّا القيام بعمل خارق، كما لا يمكننا أن نتباهى كما لو كنّا نحصل على أمور أكثر من تلك التي أعطانا إيّاها... بالحصول من الله على وصيّة المحبّة، امتلكنا فورًا، منذ البدء، القدرة الطبيعيّة على الحبّ. لم نعرف ذلك من الخارج؛ فكلّ شخص يمكنه أن يدرك ذلك بنفسه لأنّنا نبحث طبيعيًّا عمّا هو جميل...؛ فمن دون أن يعلّمونا ذلك، نحن نحبّ أقاربنا بالدم أو بالارتباط؛ ونبرهن في النهاية بكلّ سرور على حسن نيّتنا تجاه المحسنين إلينا.

ولكن، هل من جمال أروع من جمال الله؟ هل من رغبة جامحة مثل العطش الذي يبعثه الله في النفس الطاهرة، وهي تصرخ بعاطفة صادقة: "جرحني الحبّ"... لا تقدر عيون الجسد أن ترى هذا الجمال؛ النفس وحدها والذكاء يمكنهما أن يدركاه. ففي كلّ مرّة أنار فيها الجمال القدّيسين، كان يترك فيهم وخز رغبة كبيرة، لدرجة أنّهم كانوا يصرخون: "وَيلٌ لي فإِنِّ منفاي قد طال"، "متى آتي وأَحضُر أَمامَ الله؟"، "فلِي رَغبَةٌ في الرَّحيل لأَكونَ مع المسيح"، وأيضًا: "ظَمِئَت نَفْسي إلى الإِلهِ الحَيّ". هكذا يتطلّع البشر إلى الجمال بصورة طبيعيّة. ولكن ما هو صالح هو أيضًا محبّب؛ فالله صالح؛ إذًا، كلّ شيء يبحث عن الصالح؛ وبالتالي فكلّ شيء يبحث عن الله.

إذا كانت عاطفة الأولاد تجاه أهلهم شعورًا طبيعيًّا يظهر في غريزة الحيوانات وفي استعداد البشر لمحبّة أمّهاتهم منذ عمرهم الأوّل، فلا نكن نحن أقلّ ذكاءً من الأولاد، وأقلّ غباءً من الحيوانات البريّة: دعونا لا نبقى غرباء، لا محبّة فينا، أمام الله الذي خلقنا. فحتّى لو لم نعرف من خلال محبّته مَن هو، علينا أيضًا للسبب الوحيد أنّه هو مَن خلقنا، أن نحبّه فوق كلّ اعتبار، وأن نبقى متمسّكين بذكراه كما يتمسّك الأولاد بذكرى أمّهاتهم. 

الكنيسة اللاتينية أعضاء الكنيسة اللاتينية احتفال الكنيسة اللاتينية احتفالات الكنيسة اللاتينية اعياد الكنيسة اللاتينية

مواد متعلقة

كنيسة الروم الملكيين في مصر تحتفل بذكرى القديس أبراميوس

الحلقة الأولى من الدورة الـ 14 لإعداد المقبلين على الزواج بإيبارشية طيبة

الكنيسة المارونية في مصر تحتفل بمناسبة دينونة الأمم

الكنيسة: وصية المسيح "مَن لطمك على خدك" لا تعنى عدم الدفاع عن الوطن والنفس

الأنبا ديمتريوس يوضح مراحل تطور اللغة القبطية المستخدمة في الصلوات داخل الكنائس

الدكتور القس أندريه زكى: نقف خلف الدولة المصرية ونتضامن مع الدول العربية فى مختلف الأزمات

20 موقعا مرت عليهم العائلة المقدسة في أرض مصر.. تعرف عليهم

الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس جايتانو أريكو الكاهن

الأكثر قراءة

عاجل.. البحرية الأمريكية تعترض صاروخًا قادمًا من اليمن متجهًا إلى إسرائيل

خبير اقتصادي مقاطعة المنتجات الأجنبية تسبب في ازدها مبيعات المنتج المحلي

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد المحتجزين فى غزة

صلاح يطارد هالاند.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات الأسبوع العاشر

"ظل يسير في ركبي".. لماذا كانت نجوى فؤاد تخاف من إبليس؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

محمد رفعت

الرئيس والصناعة والعدوان !

محاسن السنوسي

صنع فى بيت "جدتى"

خالد حريب

دعم الصناعة فى زمن الحرب

إسراء شوقي

صنع فى مصر.. وقت الاصطفاف الواحد

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو وتنمية الصناعة المصرية

جلال حمام

مصر.. يدٌ تُعمِّر ويدٌ تصنع السلام

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

متلازمة فيتنام.. هل ستمضى إسرائيل قدمًا فى خطة إسقاط حماس؟

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة