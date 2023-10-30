كنيسة الروم الملكيين في مصر تحتفل بذكرى القديس أبراميوس

تحتفل كنيسة الروم الملكيين في مصر، بذكرى القديس أبراميوس، ويذكر التقليد أن القدّيس البارّ ابراميوس من مدينة لمبساكوس في ميسيّا، عاش في القرن السادس. وانه، اذ ارغم على الزواج، غادر عروسته إلى القفار وانقطع إلى الله.

العظة الاحتفالية

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة في مصر عظة احتفالية قالت خلالها: أيّها الشّباب الأعزّاء، إنّ الرّب يسوع المسيح هو وحده القادر أن يعطيكم الجواب الحقيقي على كلّ مصاعبكم! إن العالم بحاجة إلى جوابكم الشّخصي على كلام الرّب المحيي: "يا صَبِيَّة أَقولُ لكِ: قومي"؛ وهنا نرى كيف أن الرّب يسوع يأتي لملاقاة البشريّة في المحطّات الأكثر صعوبةً والأكثر ألمًا. إن المعجزة التّي قام بها الرّب في بيت يائِيرس تظهر لنا قدرته المضادّة للشّر. إنّه ربُّ الحياة والمنتصر على الموت.

ابحثوا عن الرّب يسوع، أنظروا إليه وعيشوا فيه! هذه هي رسالتي لكم: فليكن "الرّب يسوع المسيح نفسه حَجَرَ الزَّاوِيَةِ" في حياتكم وفي الحضارة الجديدة الّتي عليكم أن تبنوها بروح التّعاضد السّخي والمشاركة. فلن يكون هناك نموٌّ حقيقيّ إنسانيّ في السّلام والعدل، في الحقيقة والحرّية، من دون وجود الرّب يسوع المسيح وقدرته الخلاصيّة.

ماذا يعني أن تبنوا حياتكم على المسيح؟ هذا يعني أن تتركوا أنفسكم تُؤخذون بحبّه. إنّه حبٌّ يتطلّب تناغمًا في التّصرّف، ويفرض بأن نكيّف سلوكنا بحسب عقيدة ووصايا الرّب يسوع المسيح وكنيسته، وهو حبٌ يملأ حياتنا بحبًّ وسلامٍ لا يستطيع العالم أن يعطيه بالرّغم من حاجته القصوى إليه. لا تخافوا من متطلّبات محبّة الرّب يسوع. إنّما بالعكس، خافوا من اللامبالاة والخِفّة والبحث عن مصالحكم الشّخصيّة والأنانيّة وكلّ ما يُسكت صوت الرّب يسوع الّذي يتوجّه إلى كلٍّ منّا قائلًا بتكرار: "يا صَبِيَّة أَقولُ لَكِ، قومي".

أنظروا نحو المسيح بشجاعة، وتأمّلوا حياته من خلال قراءة هادئة للإنجيل؛ ومن خلال حديثكم معه بثقة من خلال الصّلاة والأسرار وبخاصّة من خلال سرّ الإفخارستيّا المقدّسة... إن تحدّثتم مع الرّب يسوع المسيح، فإنّكم سوف تسمعون في أعماق أنفسكم ما يطلبه الرّب منكم وتشجيعه المستمرّ على ذلك. إن الرّب يسوع لا ينفكّ يتوّجه إليكم قائلًا ومكرِّرًا: "يا صَبِيَّة أَقولُ لكِ: قومي".