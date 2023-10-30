الكنيسة المارونية في مصر تحتفل بمناسبة دينونة الأمم

تحتفل الكنيسة المارونية بمناسبة دينونة الأمم، وألقت الكنيسة في مصر عظة احتفالية عبارة عن مناشدة وصلاة وجهها المحتفلين الى شخص السيد المسيح.

وقالت الكنيسة خلال العظة، "يا أيها المسيح، مَلِك البشر والأجيال، تقبّل ولاء العبادة والتسبيح الذي نرفعه إليك بتواضع، نحن إخوتك بالتبنيّ، أنت "خُبزُ اللهِ الَّذي يَنزِلُ مِنَ السَّماء وَيُعطي الحَياةَ العالَم، في الوقت عينه أنت عظيم الكهنة والتّقدِمة. لقد بذلت نفسك على الصليب لفداء الجنس البشريّ، واليوم، بأيدي خدّامك، تقدّم نفسك كلّ يوم على المذابح من أجل أن تنشئ في كلّ قلب "مملكة حياة وقداسة، ونعمة وعدل، ومحبّة وسلام".

ليأتِ مَلكُوتك

وتابعن الكنيسة في عظتها، "ليأتِ مَلكُوتك يا مَلك المجد! من أعلى "عرش نعمتك"، املُكْ على قلب أبنائك، لكي ما يَحفظوا دون عيب زنبقة البراءة الطاهرة؛ املُك على قلب الشباب لكي يكبروا أصحّاء وأنقياء، مطيعين لأولئك الذين يمثّلونك في الأسرة والمدرسة، وفي الكنيسة. املُك على المنزل العائليّ لكي يعيش الأهل والأولاد بِوئام في مراعاة شريعتك المقدّسة، املُك على وطننا حتّى يشعر جميع المواطنين، في النظام والتفاهم بين كافّة الطبقات الاجتماعية، أنّهم أبناء الأب السماويّ الواحد، مدعوّون للتعاون لأجل الخير العامّ الزمنيّ، فرحين بالانتماء إلى الجسد السرّيّ الواحد الذي سرّك هو في آنٍ واحد رمزه ونبعه الذي لا ينضب".

وتابعت، "املُك أخيرًا، يا "ملك الملوك، يا إله الآلهة، وربّ الأرباب"، على جميع أمم الأرض، ونوّر المسؤولين عن كلّ أمّة بحيث يغذّون، بعد أن يكونوا قد استوحوا من مثالك، "أَفْكَارَ سَلاَمٍ لا شَرّ، اجعل جميع الشعوب تخدمَك بكلّ حرّيّة، يا ربي يسوع السّاكن في الإفخارستيّة، واعيةً أنّ "خدمة الله هي المُلك".