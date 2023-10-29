الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023 بعد الأسبوع العاشر

توتنهام
توتنهام

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023 بعد انتهاء مباريات اليوم، وانتهاء أيضًا الاسبوع العاشر، والذي شهدت جميع مبارياته إحرازا للأهداف حيث تعادل فريقين فقط خلال المواجهات في هذه الجولة، بينما شهدت باقي الجولات الفوز والهزيمة واستطاع بعض اللاعبين أن يضيفوا لرصيدهم في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023 بإحراز المزيد من الأهداف.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023

الترتيباللاعبعدد الأهداف
1إرلينج هالاند - مانشستر سيتي11
2محمد صلاح - ليفربول8
سون هيونج مين - توتنهام8
3كالوم ويلسون - نيوكاسل7
4ألكساندر إيساك - نيوكاسل6
جارود بوين - وست هام6
هوانج هى تشان - وولفرهامبتون6
براين مبيمو - برينتفورد6
5أولي واتكينز - أستون فيلا5
إيدي نيكتاه - آرسنال5
دوجلاس لويز - أستون فيلا5
إيفان فيرجسون - برايتون5
6أودسون إدوارد - كريستال بالاس4
بوكايو ساكا - آرسنال4
جوليان ألفاريز - مانشستر سيتي4
دومينيك سولانكي- بورنموث4
7سولي مارش - برايتون3
تايوو أونيي - نوتنجهام فورست3
مارتن أوديجارد - آرسنال3
رحيم سترلينج - تشيلسي3
أبدولايي دوكوري - إيفرتون3
لايل فوستر - بيرنلي3
ماتياس يانسن - برينتفورد3

 

 

 

 

هالاند يتمسك بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ويواصل النرويجي ايرلينج هالاند المحترف في صفوف فريق مانشستر سيتي أن يتمسك بصدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023 بعد أن أحرز هدفين في آخر مباراة خاضها أمام فريق مانشستر يونايتد ليصل إلى الهدف رقم 11 له في الدوري للموسم الحالي بعد خوض 10 جولات بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب منافسيه وهم سونج لاعب توتنهام ومحمد صلاح لاعب ليفربول حيث يمتلك كلا منهم ثمانية أهداف.

مانشستر سيتى يحسم الديربى بثلاثية فى شباك اليونايتد بالدورى الإنجليزى

إنجاز جديد ينتظر محمد صلاح أمام نوتينجهام فى الدورى الإنجليزى

نتائج مباريات الجولة العاشرة  للدوري الإنجليزي

  • كريستال بالاس 1 - 2  توتنهام
  • تشيلسي 0 - 2  برينتفورد
  • أرسنال 5 - 0 شيفيلد
  • بورنموث 2 - 1 بيرنلي
  • ولفرهامبتون 2 - 2 نيوكاسل يونايتد
  • وست هام 0 - 1 إيفرتون
  • أستون فيلا 3 - 1 لوتون تاون
  • برايتون 1 - 1 فولهام
  • ليفربول 3 - 0 نوتنغهام فورست
  • مان يونايتد 0 - 3 مانشستر سيتي
ترتيب هدافى الدورى الانجليزى هالاند ليفربول مان يونايتد مانشستر سيتى

مواد متعلقة

مانشستر سيتى يحسم الديربى بثلاثية فى شباك اليونايتد بالدورى الإنجليزى

هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام اليونايتد في ديربي الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

متحدث الحكومة: ساعتان حد أقصى لتخفيف الأحمال.. ولا مشكلة كبيرة فى قطاع الكهرباء

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد المحتجزين فى غزة

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

الأعلى للإعلام: حجب موقع مدى مصر وإحالته إلى النيابة العامة

إسرائيل تنفجر من الداخل.. حرب بين نتنياهو وأجهزة الأمن والاستخبارات

5 ترشيحات على التوالى.. صلاح ينافس ميسى على «الكرة الذهبية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حزب الله يدخل الحرب.. اشتعال المنطقة آتٍ!

محمود خليل

جبروت امرأة

رشا عبدالمنعم

مع أم كلثوم ذلك أفضل كثيرًا

وائل لطفي

جلد الذات العربية

ماجد حبته

جنون إسرائيل.. والمستحيل

محمد العسيري

إنهم يكتبون تاريخًا جديدًا

يحيى عسكر

«مصر دولة لا تمس».. معركة الدلتا فى مواجهة نبوءة سفر إشيعاء

لواء.حمدى البطران

من مخلفات نكسة 67

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة

شكرى ووزيرا خارجية الأردن والسعودية يبحثان تطورات التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة