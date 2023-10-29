جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023 بعد الأسبوع العاشر

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023 بعد انتهاء مباريات اليوم، وانتهاء أيضًا الاسبوع العاشر، والذي شهدت جميع مبارياته إحرازا للأهداف حيث تعادل فريقين فقط خلال المواجهات في هذه الجولة، بينما شهدت باقي الجولات الفوز والهزيمة واستطاع بعض اللاعبين أن يضيفوا لرصيدهم في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023 بإحراز المزيد من الأهداف.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023

الترتيب اللاعب عدد الأهداف 1 إرلينج هالاند - مانشستر سيتي 11 2 محمد صلاح - ليفربول 8 سون هيونج مين - توتنهام 8 3 كالوم ويلسون - نيوكاسل 7 4 ألكساندر إيساك - نيوكاسل 6 جارود بوين - وست هام 6 هوانج هى تشان - وولفرهامبتون 6 براين مبيمو - برينتفورد 6 5 أولي واتكينز - أستون فيلا 5 إيدي نيكتاه - آرسنال 5 دوجلاس لويز - أستون فيلا 5 إيفان فيرجسون - برايتون 5 6 أودسون إدوارد - كريستال بالاس 4 بوكايو ساكا - آرسنال 4 جوليان ألفاريز - مانشستر سيتي 4 دومينيك سولانكي- بورنموث 4 7 سولي مارش - برايتون 3 تايوو أونيي - نوتنجهام فورست 3 مارتن أوديجارد - آرسنال 3 رحيم سترلينج - تشيلسي 3 أبدولايي دوكوري - إيفرتون 3 لايل فوستر - بيرنلي 3 ماتياس يانسن - برينتفورد 3

هالاند يتمسك بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ويواصل النرويجي ايرلينج هالاند المحترف في صفوف فريق مانشستر سيتي أن يتمسك بصدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023 بعد أن أحرز هدفين في آخر مباراة خاضها أمام فريق مانشستر يونايتد ليصل إلى الهدف رقم 11 له في الدوري للموسم الحالي بعد خوض 10 جولات بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب منافسيه وهم سونج لاعب توتنهام ومحمد صلاح لاعب ليفربول حيث يمتلك كلا منهم ثمانية أهداف.

نتائج مباريات الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي