ما هو معبر إيريز الذي اشتبكت عنده كتائب القسام مع قوات الاحتلال؟

معبر إيريز هو معبر حدودي يقع في منطقة غزة شمالي المدينة، وهو المعبر الرئيسي الذي يربط قطاع غزة بإسرائيل والضفة الغربية، ويستخدم لنقل البضائع والأفراد بين قطاع غزة وإسرائيل، ويعتبر هذا المعبر مهمًا جدًا للاقتصاد الفلسطيني، حيث يمر عبره نحو 30٪ من إجمالي البضائع التي تدخل قطاع غزة.

وتدير سلطات الاحتلال الإسرائيلي المعبر، حيث تتحكم في فترات فتحه وإغلاقه، وتفرض قيودًا على حركة البضائع والأفراد، وقد شهد المعبر إيريز عدة أحداث وأزمات على مدار السنوات الأخيرة، حيث كان مغلقًا لفترات طويلة خلال الصراعات الإسرائيلية الفلسطينية، مما أثّر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة.

واندلعت اليوم الأحد اشتباكات على الحدود الشمالية لقطاع غزة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومقاتلين من حركة حماس، مما نتج عنه أن قوات الاحتلال الإسرائيلي حذرت من عملية تسلل في منطقة معبر إيريز على حدود غزة، وسماع أصوات تبادل إطلاق نار في المنطقة، وتم إطلاق صواريخ على قوات الاحتلال الإسرائيلية في إيريز.

وفي بيان لها ذكرت كتائب القسام أن عناصرها تقصف بقذائف الهاون المنطقة لمنع وصول الدعم للقوات المشتبكة، مؤكدة أن عناصرها يخوضون اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شمال غرب غزة، موضحة أن الاشتباكات بين عناصرها وقوات الاحتلال الإسرائيلي دارت داخل منطقة السياج الأمني الفاصل على حدود غزة.

وجرى إطلاق كثيف لقذائف الهاون من قطاع غزة نحو منطقة إيريز، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قوات الاحتلال تعرضت لإطلاق كثيف لقذائف الهاون من قطاع غزة نحو معبر إيريز العسكري، مضيفة أن اشتباكًا مسلحًا يدور في منطقة إيريز شمال قطاع غزة، وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن سقوط عدد من الجرحى في صفوف جنود الاحتلال.