الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ما هو معبر إيريز الذي اشتبكت عنده كتائب القسام مع قوات الاحتلال؟

معبر إيريز
معبر إيريز

معبر إيريز هو معبر حدودي يقع في منطقة غزة شمالي المدينة، وهو المعبر الرئيسي الذي يربط قطاع غزة بإسرائيل والضفة الغربية، ويستخدم لنقل البضائع والأفراد بين قطاع غزة وإسرائيل، ويعتبر هذا المعبر مهمًا جدًا للاقتصاد الفلسطيني، حيث يمر عبره نحو 30٪ من إجمالي البضائع التي تدخل قطاع غزة.

وتدير سلطات الاحتلال الإسرائيلي المعبر، حيث تتحكم في فترات فتحه وإغلاقه، وتفرض قيودًا على حركة البضائع والأفراد، وقد شهد المعبر إيريز عدة أحداث وأزمات على مدار السنوات الأخيرة، حيث كان مغلقًا لفترات طويلة خلال الصراعات الإسرائيلية الفلسطينية، مما أثّر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة.

واندلعت اليوم الأحد اشتباكات على الحدود الشمالية لقطاع غزة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومقاتلين من حركة حماس، مما نتج عنه أن قوات الاحتلال الإسرائيلي حذرت من عملية تسلل في منطقة معبر إيريز على حدود غزة، وسماع أصوات تبادل إطلاق نار في المنطقة، وتم إطلاق صواريخ على قوات الاحتلال الإسرائيلية في إيريز.

برنامج الأغذية العالمي: نقص الوقود بغزة يهدد بتوقف العمليات الإنسانية

وفي بيان لها ذكرت كتائب القسام أن عناصرها تقصف بقذائف الهاون المنطقة لمنع وصول الدعم للقوات المشتبكة، مؤكدة أن عناصرها يخوضون اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شمال غرب غزة، موضحة أن الاشتباكات بين عناصرها وقوات الاحتلال الإسرائيلي دارت داخل منطقة السياج الأمني الفاصل على حدود غزة.

وجرى إطلاق كثيف لقذائف الهاون من قطاع غزة نحو منطقة إيريز، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قوات الاحتلال تعرضت لإطلاق كثيف لقذائف الهاون من قطاع غزة نحو معبر إيريز العسكري، مضيفة أن اشتباكًا مسلحًا يدور في منطقة إيريز شمال قطاع غزة، وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن سقوط عدد من الجرحى في صفوف جنود الاحتلال.

معبر إيريز منطقة غزة المعبر الرئيسي قطاع غزة الضفة الغربية الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

القسّام تشتبك مع قوات الاحتلال شمال قطاع غزة

لدعمهم غزة.. إقالة شخصيات أمريكية بارزة من مناصبهم

الأكثر قراءة

متحدث الحكومة: ساعتان حد أقصى لتخفيف الأحمال.. ولا مشكلة كبيرة فى قطاع الكهرباء

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد المحتجزين فى غزة

عاجل.. استشهاد العشرات فى قصف الاحتلال الإسرائيلى بمناطق متفرقة بقطاع غزة

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

الأعلى للإعلام: حجب موقع مدى مصر وإحالته إلى النيابة العامة

إسرائيل تنفجر من الداخل.. حرب بين نتنياهو وأجهزة الأمن والاستخبارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حزب الله يدخل الحرب.. اشتعال المنطقة آتٍ!

محمود خليل

جبروت امرأة

رشا عبدالمنعم

مع أم كلثوم ذلك أفضل كثيرًا

وائل لطفي

جلد الذات العربية

ماجد حبته

جنون إسرائيل.. والمستحيل

محمد العسيري

إنهم يكتبون تاريخًا جديدًا

يحيى عسكر

«مصر دولة لا تمس».. معركة الدلتا فى مواجهة نبوءة سفر إشيعاء

لواء.حمدى البطران

من مخلفات نكسة 67

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة

شكرى ووزيرا خارجية الأردن والسعودية يبحثان تطورات التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة