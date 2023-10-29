الآلاف يتظاهرون فى أثينا للمطالبة بفك الحصار عن "غزة"

قالت الشرطة اليونانية إن أكثر من خمسة آلاف شخص تظاهروا في أثينا، مطالبين بوقف "المذبحة" التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة .

ونقلت وكالة أنباء أثينا عن المتظاهرين وهم يهتفون: "نحن نقاتل من أجل سلام الناس". وهتفوا: "أوقفوا المذبحة بحق الشعب الفلسطيني في غزة"، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وسار المتظاهرون إلى السفارة الإسرائيلية في ضاحية بسيتشيكو بالعاصمة اليونانية.

الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة

وقالت الصحيفة البريطانية إنه بعد ثلاثة أسابيع انهارت الخدمات الأساسية في غزة، بعد قرابة الـ23 يومًا من الحصار الكامل الذي فرضته إسرائيل، مما ترك الناس عرضة لتفشي الأمراض بشكل خطير مع امتلاء الشوارع بمياه الصرف الصحي، ونفاد الغذاء والماء والدواء. وتعتبر الأمم المتحدة الحصار جريمة حرب.

كما صعدت إسرائيل بشكل حاد حملتها الجوية المدمرة بالفعل على القطاع الساحلي ليلة الجمعة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 8000 شخص، وفقًا لوزارة الصحة التي تديرها حماس. ولم يتم التحقق من هذا الرقم بشكل مستقل من قبل صحيفة الجارديان.