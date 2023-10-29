الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تضامنا مع غزة.. تنظيم برنامج للفيلم الفلسطيني القصير في المعهد الهولندي

أسبوع الأفلام الفلسطينية
أسبوع الأفلام الفلسطينية

يعرض المعهد الهولندي الفلمنكي في القاهرة، 4 أفلام قصيرة ضمن برنامج للأفلام الفلسطينية القصيرة، والأفلام هي حمزة: أطارد شبحًا يطاردني للمخرج ورد كيّال، وضيف من ذهب للمخرج سعيد زاغة، وبيت لحم 2001 للمخرج إبراهيم حنضل، وأمبيانس للمخرج وسام الجعفري، ويقام العرض مساءً  اليوم في مقر المعهد في الزمالك. 

تفاصيل الأفلام الفلسطينية 

 

“حمزة: أطارد شبحًا يطاردني”

هو أول فيلم للمخرج ورد كيّال وكتب السيناريو مجد كيّال. وبطولة كامل الباشا ومعتز ملحيس، وتدور أحداث الفيلم حول حمزة الذي يستجمع قواه بعد شفاءه من المرض ويستأنف عادة يمارسها منذ سنوات طويلة ويجوب الغابة ليطارد أسدًا متوحشًا لا يؤمن أهل القرية بوجوده. وفي معركته لاصطياد الأسد، يواجه حمزة ذكرى الفقدان والتعذيب، ويناضل للوصول إلى بيته الآمن.

“ضيف من ذهب”

من تأليف وإخراج سعيد زاغة، ويشارك في بطولته عدد من النجوم العرب هم علي سليمان، نسرين فاعور، ليث زعيتر ونبيل كوني. يحكي قصة عائلة فلسطينية توافق على استضافة سائحًا أمريكيًا شابًا تائهًا نتيجة لسوء فهم بسيط، ولكن ينتاب أحد أفراد الأسرة الشك حول هوية السائح عندما يفرض جيش الاحتلال منعًا للتجول داخل القرية.

“بيت لحم 2001”

من تأليف وإخراج إبراهيم حنضل، ويشارك في بطولته محمد مغربي، يوسف أبو شخيدم، هند أبو شخيدم، طارق أبو سلامة وكرم السلايمة. يحكي قصة شاب فلسطيني ضائع بين ما هو عليه الآن وبين طفولته المليئة بذكريات الغزو العسكري والحصار في بيت لحم، ويحاول فهم كيف استطاع والداه حمايته ومساعدته أثناء تلك الأوقات العصيبة، أملًا أن يساعده هذا في التأقلم في الوقت الحالي.

“أمبيانس”

من إخراج وسام الجعفري، وبطولة صلاح أبو نيما، محمد آل خمور، مريم حمدان، نيللي سلمان وجميل حلمي. يدور الفيلم حول شابان فلسطينيان ينجحان في اكتشاف طريقة مبتكرة لتسجيل الموسيقى للحاق بالموعد النهائي لمسابقة، برغم الضوضاء والفوضى التي تخيم على أرجاء مخيم اللاجئين.

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