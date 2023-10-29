"الصحة العالمية": يستحيل إخلاء مستشفيات غزة دون تعريض حياة المرضى للخطر

صرحت منظمة الصحة العالمية باستحالة إخلاء المستشفيات في قطاع غزة، دون تعريض حياة المرضى للخطر.

وأكدت المنظمة الأممية أن تقارير تهديدات إخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة تثير القلق، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية" قبل قليل.

"أطباء بلا حدود": الأوامر الإسرائيلية العسكرية بإخلاء المستشفيات مهمةً مستحيلة

وكانت منظمة أطباء بلا حدود قد قالت: "المستشفيات مكتظة بالمرضى، بما في ذلك مستشفى الشفاء في غزة، حيث يواصل زملاؤنا الفلسطينيون عملهم. لذلك، تعدّ الأوامر الإسرائيلية العسكرية بإخلاء المستشفى مهمةً مستحيلة ومحفوفة بالمخاطر".

وأوضحت أن المستشفى يعمل حاليًا بكامل قدرته، ليوفر العلاج الطبي للمرضى، ويأوي عشرات آلاف الأشخاص الذين اتخذوا منه ملاذًا آمنًا. وفي هذا السياق، ينص القانون الإنساني الدولي على وجوب حماية المرضى والعاملين والمرافق الصحية في جميع الأوقات.