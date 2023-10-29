الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند|طقس الغد مائل للحرارة.. وهذه أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تعددت أخبار التريند خلال الساعات الماضية ما بين أحداث غزة وأحداث فنية فى هذا السياق ترصد الدستور أبرز أخبار التريند

 

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا على أغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا الإثنين، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. فيما يسود ليلا طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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المتحدث باسم مجلس الوزراء يوضح أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء

صرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن زيادة فترة انقطاع الكهرباء التي بدأت اعتبارًا من يوم أمس، جاءت نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق، والذي أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة (الرياح – الشمسية – المائية) فى نفس الفترة عن العام السابق، وهو الأمر الذي نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، بالمقارنة بالاستهلاك الذي شهدته نفس الفترة من العام السابق.

وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث الرسمي أن الزيادة في استهلاك الكهرباء من الغاز تزامنت مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميًا إلى صفر.

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"ذا إيكونوميست": مخاوف من جر لبنان ودول الشرق الأوسط إلى صراع ممتد

كشفت صحيفة “ذا إيكونوميست” البريطانية، أن إيران تلعب لعبة خطيرة في الشرق الأوسط ولبنان، ففي الوقت الذي تخشى فيه أن تمتد الحرب إلى أراضيها فهي تضغط على لبنان وقطاع غزة من أجل مزيد من التصعيد تجاه دولة الاحتلال.

وبينت الصحيفة أن العلامات التحذيرية التي تشير إلى أن الحرب التي تخوضها إسرائيل في فلسطين لمحاولة القضاء على حماس قد تتحول إلى حريق في الشرق الأوسط.

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كندة علوش تعرب عن سعادتها بفوز "نزوح" بجائزة أفضل فيلم.. وتواصل دعم القضية الفلسطينية

أعربت الفنانة كندة علوش عن سعادتها بفوز فيلم "نزوح" الذي تشارك في بطولته أمام سامر المصري بجائزة أفضل فيلم روائي طويل لعام 2023 في ختام مهرجان الشارقة السينمائي الدولي لسينما الشباب والأطفال. 

وكتبت كندة علوش من خلال خاصية الاستوري الخاصة بها على موقع “انستجرام”: “الحمد لله نزوح أفضل فيلم بمهرجان الشارقة وأفضل فيلم يعبر عن حال الأوطان العربية”. 


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