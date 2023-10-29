الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كندة علوش تعرب عن سعادتها بفوز "نزوح" بجائزة أفضل فيلم.. وتواصل دعم القضية الفلسطينية

كندة علوش
كندة علوش

أعربت الفنانة كندة علوش عن سعادتها بفوز فيلم "نزوح" الذي تشارك في بطولته أمام سامر المصري بجائزة أفضل فيلم روائي طويل لعام 2023 في ختام مهرجان الشارقة السينمائي الدولي لسينما الشباب والأطفال. 

وكتبت كندة علوش من خلال خاصية الاستوري الخاصة بها على موقع “انستجرام”: “الحمد لله نزوح أفضل فيلم بمهرجان الشارقة وأفضل فيلم يعبر عن حال الأوطان العربية”. 

قصة فيلم نزوح

تدور أحداث الفيلم في سوريا خلال صراعات السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة زينة "هالة زين" ذات الـ 14 عاما، لتنام بعدها لأول مرة تحت النجوم، وتقيم صداقة مع عامر "نزار العاني" الصبي بالمنزل المجاور، ومع تصاعد العنف تُصر والدتها هالة "كندة علوش" على الرحيل وتدخل في صراع مع زوجها معتز "سامر المصري" الذي يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل. 

فيلم "نزوح" من تأليف وإخراج سؤدد كعدان وتم تصويره في تركيا، ومن بطولة كندة علوش، سامر المصري، هالة زين ونزار العاني، ودارينا الجندي، وتولت تصويره مديرة التصوير الشهيرة هيلين لوفار.

من جهة أخرى، واصلت كندة علوش دعمها للقضية الفلسطينية من خلال صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع x: “لحظة الصحوة.. الحرية لغزة.. الحرية لفلسطين.. أنقذوا الفلسطينيين”. 

وتضامنت الفنانة كندة علوش مع القضية الفلسطينة منذ بداية هجمات العدوان الإسرائيلي خاصة مع حادث مستشفى المعمداني في غزة والذي راح ضحيته المئات أغلبهم من الأطفال، حيث أدانت هذه الحادثة.

وكتبت كندة علوش قائلة: «أمر على صور الأطفال الشهداء والمصابين يوميًا لكن لا أسمح لعيناي أن تمعن النظر، ولا لأذاني أن تسمع أصوات البكاء والصراخ، ‏أتجاوز الصور بسرعة حتى لا يتخلل الألم إلى العظم، ومع هذا لا تفارقني صورهم وأصواتهم طوال الليل والنهار».

‏وأضافت «علوش»: إن كنا في منازلنا الآمنة أجبن من تحمل هذا الألم فكيف حال الأهالي تحت النار. 

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