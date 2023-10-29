الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق 18 محلا و16 ورشة لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية بالغربية

غلق
غلق

قال ممدوح النجار، رئيس حي أول طنطا بمحافظة الغربية، إنه تم إغلاق 18 محلاً و16 ورشة، لمخالفتهم مواعيد الإغلاق الرسمية، وذلك خلال زيارة اللجان للوحدات المحلية في مركز المحلة. 

كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ23 محلاً، تطبيقًا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

وأشار "النجار" إلى استمرار الوحدة المحلية في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتطبيق المواعيد الرسمية المحددة لفتح وإغلاق المحال التجارية والمولات والمطاعم والورش.

وشدد الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية على جميع رؤساء الأحياء والمدن بضرورة قيامهم بالمرور ومتابعة تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتحرير محاضر للمخالفين فورا
وناشد محافظ الغربية جميع أصحاب المحلات والورش المختلفة بضرورة تنفيذ تعليمات رئاسة مجلس الوزراء بكل دقة لانه سيقوم بتطبيقها على أرض الواقع مشيرا أنه سيقوم بالمرور بنفسة وأجهزة المتابعة لتنفيذ التعليمات
وفى سياق متصل تفقد محافظ الغربية  الأسواق والمنافذ التجارية لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي يأتي تنفيذها وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وقام محافظ الغربية بجولة ليلية مفاجئة على عدد من المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية ومنفذ معا ضد الغلاء بطنطا ومركز طنطا وذلك ضمن متابعته الدورية لتوافر السلع الغذائية الأساسية بالمنافذ والأسواق.

حيث تفقد المحافظ عدد من السلاسل التجارية الشهيرة بطنطا ك (اسواق فتح الله،المنشاوي،خير زمان ) ومنافذ معا ضد الغلاء في كورنيش الغفران وسبرباي والتي أقامتها المحافظه تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إقامة المنافذ لبيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة،بالإضافة إلى محال بيع الخضروات والفواكه الطازجة.

إطفاء الإنارة الخارجية رئيس مجلس الوزراء محافظ الغربية الأسواق والمنافذ ترشيد استهلاك الكهرباء

مواد متعلقة

بالشراكة مع "ابدأ".. محافظ الغربية يناقش إمكانية التوسع والنهوض بمنظومة مدارس التعليم الفني

رئيس جامعة طنطا يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

"طنطا" الأولى على مستوى الجامعات في التكنولوجيا الحيوية وهندسة الطاقة في تصنيف شنغهاي

تقديم الرعاية الطبية لـ 6268 حالة في 5 قوافل لجامعة طنطا بالغربية

ضبط 19 طن مواد غذائية فاسدة فى حملة مكبرة بالغربية

مجلة البحوث الهندسية بجامعة طنطا تنضم لقاعدة النشر العالمية "Elsevier"

محافظ الغربية يطالب جامعة سمنود التكنولوجية بالمشاركة المجتمعية

محافظ الغربية يتفقد منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

الأكثر قراءة

عاجل.. مقاتلات أمريكية تعترض طائرة مدنية اقتربت من مكان تواجد بايدن وزوجته بالمنزل

فى مؤتمر «الثقة بهزيمة حماس».. وزير الجيش الإسرائيلى كاد يسقط بعد كلمته (فيديو)

مالك الفيلا وناشرو الفيديو.. إخلاء سبيل 5 متهمين فى واقعة "حفل المنصورية"

توقعات ليلى عبد اللطيف لمصر 2024 والعالم.. والتنبؤات التي تحققت

حرب داخلية بين ساسة الاحتلال.. نتنياهو "المُبتلى بالفضائح"» يقع فى شر أعماله

بعد قرار وقف الغزو البرى.. آخر أخبار غزة وإسرائيل الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

فى مؤتمر «الثقة بهزيمة حماس».. وزير الجيش الإسرائيلى كاد يسقط بعد كلمته (فيديو)

عملية الـ3 مراحل وخطة مستقبلية.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى غزة أمس؟

الاحتلال يعزل غزة عن العالم وينفذ خطة «الأرض المحروقة»