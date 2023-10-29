غلق 18 محلا و16 ورشة لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية بالغربية

قال ممدوح النجار، رئيس حي أول طنطا بمحافظة الغربية، إنه تم إغلاق 18 محلاً و16 ورشة، لمخالفتهم مواعيد الإغلاق الرسمية، وذلك خلال زيارة اللجان للوحدات المحلية في مركز المحلة.

كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ23 محلاً، تطبيقًا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

وأشار "النجار" إلى استمرار الوحدة المحلية في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتطبيق المواعيد الرسمية المحددة لفتح وإغلاق المحال التجارية والمولات والمطاعم والورش.

وشدد الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية على جميع رؤساء الأحياء والمدن بضرورة قيامهم بالمرور ومتابعة تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتحرير محاضر للمخالفين فورا

وناشد محافظ الغربية جميع أصحاب المحلات والورش المختلفة بضرورة تنفيذ تعليمات رئاسة مجلس الوزراء بكل دقة لانه سيقوم بتطبيقها على أرض الواقع مشيرا أنه سيقوم بالمرور بنفسة وأجهزة المتابعة لتنفيذ التعليمات

وفى سياق متصل تفقد محافظ الغربية الأسواق والمنافذ التجارية لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي يأتي تنفيذها وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وقام محافظ الغربية بجولة ليلية مفاجئة على عدد من المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية ومنفذ معا ضد الغلاء بطنطا ومركز طنطا وذلك ضمن متابعته الدورية لتوافر السلع الغذائية الأساسية بالمنافذ والأسواق.

حيث تفقد المحافظ عدد من السلاسل التجارية الشهيرة بطنطا ك (اسواق فتح الله،المنشاوي،خير زمان ) ومنافذ معا ضد الغلاء في كورنيش الغفران وسبرباي والتي أقامتها المحافظه تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إقامة المنافذ لبيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة،بالإضافة إلى محال بيع الخضروات والفواكه الطازجة.