بالشراكة مع "ابدأ".. محافظ الغربية يناقش إمكانية التوسع والنهوض بمنظومة مدارس التعليم الفني

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمكتبه بديوان عام المحافظة، مساء اليوم اجتماعا مع المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وذلك لمناقشة سبل التوسع والنهوض بمنظومة المدارس الفنية والصناعية بالشراكة مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بشأن التوسع في مدارس التعليم الفني، وإعادة تأهيلها.

وخلال الاجتماع وجه محافظ الغربية وكيل وزارة التربية والتعليم، بعمل حصر لمدارس التعليم الفني بمحافظة الغربية وخاصة التعليم الفني الصناعي لترشيح المتميز منها للهيئات الصناعية الكبرى لتطويرها ضمن مدارس المبادرة الوطنية للصناعة ابدأ بالإضافة إلى حصر لكافة مراكز الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني على مستوى المحافظة.

وأكد محافظ الغربية، حرص الدولة في الجمهورية الجديدة على الارتقاء بمنظومة التعليم والتدريب الفني والمهني لمستويات متميزة تمكن الصناعة الوطنية من المنافسة بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، بما يسهم في إحداث التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة من العمالة المؤهلة، لتخريج نوعية متميزة من العمالة الماهرة تحمل على عاتقها تطور الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر.