السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالشراكة مع "ابدأ".. محافظ الغربية يناقش إمكانية التوسع والنهوض بمنظومة مدارس التعليم الفني

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمكتبه بديوان عام المحافظة، مساء اليوم اجتماعا مع المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وذلك لمناقشة سبل التوسع والنهوض بمنظومة المدارس الفنية والصناعية بالشراكة مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بشأن التوسع في مدارس التعليم الفني، وإعادة تأهيلها.

 

وخلال الاجتماع وجه محافظ الغربية وكيل وزارة التربية والتعليم، بعمل حصر لمدارس التعليم الفني بمحافظة الغربية وخاصة التعليم الفني الصناعي لترشيح المتميز منها للهيئات الصناعية الكبرى لتطويرها ضمن مدارس المبادرة الوطنية للصناعة ابدأ بالإضافة إلى حصر لكافة مراكز الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني على مستوى المحافظة.

وأكد محافظ الغربية، حرص الدولة في الجمهورية الجديدة على الارتقاء بمنظومة التعليم والتدريب الفني والمهني لمستويات متميزة تمكن الصناعة الوطنية من المنافسة بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، بما يسهم في إحداث التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة من العمالة المؤهلة، لتخريج نوعية متميزة من العمالة الماهرة تحمل على عاتقها تطور الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر.

 

محافظ الغربية الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية وزارة التربية والتعليم مدارس التعليم الفني

مواد متعلقة

وكيل "تعليم الغربية" يحث على تعزيز الإشراف وتحسين البيئة المدرسية

الأكثر قراءة

الرئيس الفلسطينى: كيف يمكن السكوت على قتل أكثر من 3 آلاف طفل؟

القاهرة الإخبارية: المقاومة الفلسطينية تعلن فشل هجوم الاحتلال البرى على غزة (فيديو)

الرئيس السيسى عن إسقاط مسيّرات فى طابا ونويبع أمس: مصر دولة قوية جدًا لا تُمس

خسائر كبيرة فى صفوف الاحتلال.. "حماس" تعلن فشل الهجوم البرى على قطاع غزة

أحمد موسى عن حادث طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى: مصيبة.. والجثث تفحمت

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

عملية الـ3 مراحل وخطة مستقبلية.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى غزة أمس؟

الاحتلال يعزل غزة عن العالم وينفذ خطة «الأرض المحروقة»

وزير الجيش الإسرائيلى: ليست لدينا مصلحة فى توسيع نطاق الحرب مع غزة