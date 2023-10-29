الاحتلال يهدد مجددًا بقصف مستشفى القدس فى غزة ويطالب بإخلائه فورًا

هدّد الاحتلال الإسرائيلي مجددًا صباح اليوم، مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة بالقصف.

وأوضح مدير المستشفى بشار مراد، تلقينا الآن تهديدات شديدة اللهجة من قوات الاحتلال بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس بقطاع غزة كونه سيتم قصفه، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.

يذكر أن مستشفى القدس يضم أكثر من 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح من المدنيين الذين لجأوا إلى المستشفى باعتباره مكانًا آمنًا، فضلًا عن الطواقم الطبية.

وأصبحت 15 مستشفى من أصل 35 متوقفة عن العمل، وخرجت عن الخدمة في قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي، أو نفاد الوقود بشكل أساسي.

وتتعرض المستشفيات للتهديدات من الاحتلال يوميًا لإخلائها، إضافة للقصف المتعمد للمستشفيات أو في محيطها أيضًا، والذي يؤوي آلاف المواطنين، حيث ارتكب مجزرة في قصف المستشفى الأهلي العربي (المعمداني)، في حي الزيتون بمدينة غزة في السابع عشر من الشهر الجاري، أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من أبناء الشعب.

قصف طائرات الاحتلال

وفي وقت سابق، استشهد، اليوم، 18 مواطنًا فلسطينيًا وأصيب العشرات، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية، منزلين وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلًا في النصيرات وسط قطاع غزة يعود لعائلة نوفل، ما أدى إلى استشهاد خمسة أطفال، وإصابة آخرين بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة.

وأضافت أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلًا في خان يونس جنوب قطاع غزة يعود لعائلة طموس، ما أسفر عن استشهاد 13 مواطنًا، غالبيتهم من الأطفال، وإصابة العشرات بجروح مختلفة.

عمليات برية في غزة

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلية عمليات برية في غزة، اليوم الأحد، فيما وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمرحلة الثانية من الحرب المستمرة منذ 3 أسابيع.

وواجه سكان غزة المحاصرون انقطاعًا شبه كامل للاتصالات والإنترنت، مع إلقاء الطائرات الحربية الإسرائيلية قنابل ودخول قواتها ومدرعاتها إلى القطاع، مع إشارة قادة الاحتلال إلى أنهم يستعدون لهجوم بري موسع.

اعتداءات على الضفة الغربية

ولليوم الـ23 على التوالي، يشن جيش الاحتلال غارات مكثفة على غزة ويرتكب اعتداءات على الضفة الغربية؛ ما أسفر إجمالًا عن استشهاد 7814 فلسطينيًا، بينهم 114 في الضفة، وإصابة 21693 أخرين، بحسب تليفزيون فلسطين الرسمي.

في المقابل، قتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأصيب 5132 آخرون، وفقًا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما تمكنت حركة حماس من أسر ما لا يقل عن 229 إسرائيليًا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال.