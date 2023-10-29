الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد انتقاده.. نتنياهو يحذف تغريدة حمّل فيها مسئولية هجوم "حماس" لرئيسى "الشاباك والاستخبارات"

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

حذف رئيس الوزراء الإسرائيلي  بنيامين نتنياهو، تدوينة نشرها عبر منصة "إكس"، حمّل فيها رئيسي الشاباك والاستخبارات مسئولية هجوم حماس يوم 7 أكتوبر، بعد انتقادات واسعة.

وكتب نتنياهو، على حسابه الرسمي في موقع "إكس"، أن كل وكالات الاستخبارات كانت تقدّر بأن حركة حماس تم ردعها إثر الحروب السابقة واتجهت نحو التسوية، وذكر أن هذا التقييم الاستخباري قُدم مرة بعد أخرى إليه وإلى المجلس الأمني المصغر، وذلك حتى قبيل اندلاع الحرب.

 بينى جانتس لنتنياهو: عندما نكون فى حالة حرب يجب على القيادة أن تظهر المسئولية

وكشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم، إن بنيامين نتنياهو تعرض للهجوم من عضو مجلس الوزراء الحربي بيني جانتس، وزعيم المعارضة يائير لابيد، بعد المنشور الذي اتهم فيه رئيس الشاباك ورئيس الاستخبارات العسكرية بعدم تقديم تقارير له عن نوايا حماس الحربية.

وردّ "جانتس" على رئيس الوزراء الإسرائيلي بقوله: عندما نكون في حالة حرب يجب على القيادة أن تظهر المسئولية، وأود دعم وتعزيز جميع قوات الأمن وجنود الجيش الإسرائيلي، بمن في ذلك رئيس الأركان ورئيس الجيش الإسرائيلي ورئيس الشاباك، سيقدرون على تحقيق ما نطلبه منهم، وأي إجراء أو تصريح آخر سيضر بقدرة الشعب على الصمود.

وطلب عضو مجلس الوزراء الحربي من نتنياهو التراجع عن تصريحه، ذاكرا أن "عبئًا ثقيلًا يقع على عاتق رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لما كان وسيكون".

يائير لابيد: رئيس الوزراء الإسرائيلى تجاوز الخط الأحمر الليلة

من جهته، اعتبر "لابيد" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي تجاوز الخط الأحمر الليلة، معقبًا: "بينما يقاتل جنود الجيش وقادته ببسالة ضد حماس وحزب الله، يحاول هو إلقاء اللوم عليهم بدلا من دعمهم.. إن محاولات التنصل من المسئولية وإلقاء اللوم على المنظومة الأمنية تضعف الجيش أثناء القتال.. على نتنياهو أن يعتذر عن كلامه".

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القوات الإسرائيلية تقصف مناطق فى جنوب لبنان بالقذائف الحارقة

اندلاع الحرب مع حماس

وعقد نتنياهو، أمس، أول مؤتمر صحفي منذ اندلاع الحرب، بمشاركة وزراء في حكومة الحرب التي تشكلت عقب اندلاع الحرب مع حماس.

وخلال المؤتمر، رفض نتنياهو تحمل أي جزء من المسئولية عن الفشل، وتهرب من سؤال طرحه أحد الصحفيين عليه بهذا الشأن.

واكتفى بالقول: بعد انتهاء الحرب علينا جميعا أن نقدم إجابات عن الأسئلة الصعبة.

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الشاباك الاستخبارات حركة حماس

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