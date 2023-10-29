الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بي بي سي: فلسطينيون عن ليلة قطع الاتصالات "لم نتوقع أن نرى الصباح.. والقصف كان وحشيا"

غزة
غزة

قالت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، إن قطاع غزة عاش حالة من الخوف والرعب، إثر القصف الإسرائيلي المدمر وقطع الاتصالات  التي بدأت يوم الجمعة الماضية مما عزل القطاع عن كوكب الأرض.

التصعيد في غزة 

ورصدت بي بي سي، عددا من شهادات ورسائل صوتية من قبل صحفيين عبر تطبيق “واتساب” في مدينة دير البلح، حيث يمتلك الصحفيون الذين تحدثوا لبي بي سي، بطاقات SIM أجنبية يمكنها التقاط هوائيات إسرائيلية أو مصرية.

 

وقال أحد الصحفيين لـ بي بي سي: لقد انقطعت خطوط الاتصال بشكل شبه كامل، وفي منتصف الصوت، دوي انفجار قوي في الخلفية، ويقول: "الوضع خطير للغاية"، مضيفًا أن الكثير من الناس لا يعرفون ما حدث لأقاربهم بين عشية وضحاها.

 

وقالت بي بي سي: توفر الرسالة الصوتية المرسلة عبر تطبيق واتساب من مدينة دير البلح، واحدة من الأفكار القليلة المتاحة حول ما يحدث في غزة، وكيف يتعامل المدنيون مع الوضع منذ كثفت إسرائيل غاراتها الجوية ووسعت عملياتها البرية ليلة الجمعة.

وتقول مجموعة مراقبة الإنترنت NetBlocks إن هناك "انهيارًا في الاتصال" في القطاع، ويعني انقطاع التيار الكهربائي أن الناس لا يستطيعون الاتصال بأصدقائهم أو عائلاتهم – أو حتى سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

txt

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلى فى غزة إلى أكثر من 8 آلاف

شهود لبي بي سي 

وقالت بي بي سي: وفي آخر اتصال أجريناه مع أستاذ جامعي في غزة يوم الجمعة، أخبرنا أنه كان خائفًا جدًا من اتباع أوامر الإخلاء الإسرائيلية والتحرك جنوبًا، في حالة تعرض عائلته لهجوم أثناء الرحلة ومنذ ذلك الحين لم يكن من الممكن الوصول إليه، ولكن عددًا قليلًا من الناس في غزة لديهم بطاقات SIM أجنبية يمكنها التقاط هوائيات إسرائيلية أو مصرية، وقد تمكنت بي بي سي من إجراء اتصالات محدودة مع العديد منهم، ومنهم الصحافي في دير البلح الذي وصف الأجواء بالتوتر والارتباك.

وإلى الشمال، في مدينة غزة، تمكنت بي بي سي من التحدث إلى صحفي آخر في مكالمة هاتفية قصيرة.

ووصف الرجل، الذي طلب عدم ذكر اسمه، القصف الذي وقع أثناء الليل بأنه "وحشي"، وقال "لم نتوقع أن نرى الصباح"، مضيفا أن القصف العنيف ضرب "الشوارع والمباني الحكومية والحقول المفتوحة والشاطئ".

ولا يُعرف الحجم الدقيق للإصابات والوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتظهر الصور ولقطات الفيديو الدمار الشامل ومحاولة السكان انتشال الناس من تحت الأنقاض.

وفي إحدى الصور التي يصعب إظهارها، يظهر رجل يحمل جثة طفل صغير، وفي مقطع فيديو منفصل تم نشره على إنستجرام، جرى نقل رجل مصاب بجروح خطيرة إلى خارج أحد المباني بينما كانت الحشود تصرخ بشدة من أجل سيارة إسعاف، وبدلًا من ذلك، وضعوا الرجل في الجزء الخلفي من الشاحنة.

txt

قصف مدفعى متواصل على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة

إدانات لقطع الاتصالات

وفي رده على ما إذا كانت إسرائيل قد قطعت الاتصالات في غزة، قال مارك ريجيف، أحد كبار مستشاري الحكومة الإسرائيلية، لبي بي سي، إن تعطيل اتصالات عدوك هو "سلوك معتاد"، وشبه ذلك بما قال إن المملكة المتحدة والولايات المتحدة فعلتاه في السابق، وقالت الأمم المتحدة، إن انقطاع التيار الكهربائي يعرض السكان المدنيين "لخطر جسيم".

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن "سيارات الإسعاف وفرق الدفاع المدني لم تعد قادرة على تحديد مكان الجرحى أو آلاف الأشخاص الذين يقدر أنهم ما زالوا تحت الأنقاض"، "لم يعد المدنيون قادرين على تلقي معلومات محدثة حول المكان الذي يمكنهم فيه الوصول إلى الإغاثة الإنسانية والأماكن التي قد يكونون فيها أقل عرضة للخطر، ولم يعد بإمكان العديد من الصحفيين الآن الإبلاغ عن الوضع".

غزة قطاع غزة بى بى سى الصحفيون قطع الاتصالات القصف

مواد متعلقة

خبراء يحذرون: الاحتلال لا توجد لديه خطة لما بعد الغزو البرى

يهود مناهضون للصهيونية لـ«الدستور»: إسرائيل تبتز أمريكا عبر جماعات ضغط

الجارديان: الأنفاق فى غزة "تحدٍ أمنى" وعائق كبير أمام التوغل البرى الإسرائيلى

تقرير أمريكى: إنشاء ممر إنسانى فى صحراء النقب يمكن أن ينقذ سكان غزة

أردوغان يدعو الأتراك للنزول في تجمع فلسطين الكبير في مطار أتاتورك بإسطنبول رفضا للاحتلال

بعد ضغوط أممية وعربية.. تقرير يؤكد تغيرًا فى موقف الإدارة الأمريكية حيال غزة

مدير الصحة العالمية يُطالب بوقف إطلاق النار فى غزة: تحركوا الآن

"العسومى": تخاذل المجتمع الدولى شجع الاحتلال على التمادى فى جرائمه بغزة

الأكثر قراءة

عاجل.. مقاتلات أمريكية تعترض طائرة مدنية اقتربت من مكان تواجد بايدن وزوجته بالمنزل

فى مؤتمر «الثقة بهزيمة حماس».. وزير الجيش الإسرائيلى كاد يسقط بعد كلمته (فيديو)

مالك الفيلا وناشرو الفيديو.. إخلاء سبيل 5 متهمين فى واقعة "حفل المنصورية"

توقعات ليلى عبد اللطيف لمصر 2024 والعالم.. والتنبؤات التي تحققت

بعد قرار وقف الغزو البرى.. آخر أخبار غزة وإسرائيل الآن

أحداث غزة اليوم.. CNN تكشف مفاجأة عن اجتياح إسرائيل البري للقطاع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

فى مؤتمر «الثقة بهزيمة حماس».. وزير الجيش الإسرائيلى كاد يسقط بعد كلمته (فيديو)

عملية الـ3 مراحل وخطة مستقبلية.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى غزة أمس؟

الاحتلال يعزل غزة عن العالم وينفذ خطة «الأرض المحروقة»