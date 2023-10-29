قصف مدفعى متواصل على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن هناك قصف مدفعي متواصل على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأضافت أن هناك قصف إسرائيلي للمناطق المتاخمة لمعبر بيت حانون شمالي غزة.

جاء ذلك خلال نبأ عاجل منذ قليل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام فلسطينية، إنه تم إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال لنابلس.

وأضافت أن هناك اشتباكات مسلحة مع الاحتلال شرقي نابلس، موضحة أن هناك قصف إسرائيلي مكثف على شمال قطاع غزة.

وأشارت إلى أن هناك قصف إسرائيلي عنيف يستهدف عددا من المنازل غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وانقطعت الاتصالات أمس لساعات، والإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق صواريخ مستمرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما وصفت بأنها الهجمات الأعنف منذ بدء الأحداث في السابع من أكتوبر الجاري.