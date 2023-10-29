موعد مباراة ليفربول ضد نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية، لمتابعة نجمنا محمد صلاح اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول ضد نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ضد نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "أنفيلد رود".

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

ستُذاع مباراة ليفربول ضد نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1

ويسعى فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لمواصلة نغمة الانتصارات، أملًا في الاقتراب من صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، جمعهم من تحقيقه 6 انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة حتى الآن في الموسم الجاري.

ويخوض فريق ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على إيفرتون في ديربي الميرسيسايد في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، بهدفين نظيفين سجلهما نجمنا محمد صلاح.

كذلك حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على تولوز الفرنسي بنتيجة 5-1، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج"، والتي شهدت أيضًا تألقًا من محمد صلاح، حيث سجل الهدف الخامس في الدقيقة 93 من زمن اللقاء.

في المقابل، يرغب فريق نوتينجهام فورست في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، والهروب من منطقة الهبوط لدوري الدرجة الأولى بشكل مبكر من الموسم الجاري 2023-2024.

ويتواجد فريق نوتينجهام فورست حاليًا في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، جمعهم من تحقيقه انتصارين و4 تعادلات، بينما تلقى ثلاث هزائم.