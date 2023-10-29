الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"حماس": التصدى لقوات الاحتلال الإسرائيلى المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

قالت كتائب  القسام إن مجاهديها يواصلون تصديهم لقوات  الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا.

وأضافت كتائب القسام: خاض "المجاهدون" معها اشتباكات مسلحة واستهدفوا آليات العدو بقذائف "الياسين 105" الترادفية وقذائف الهاون، ونفذوا عدة عمليات قنص، وقد اعترف العدو بإصابة عدد من جنوده في الاشتباكات مع مجاهدينا الذين لا يزالون يسددون ضرباتهم للقوات المعادية، حسبما ذكرت شبكة "قدس" الإخبارية.

يأتي ذلك فيما دوت صافرات الإنذار في مستوطنات "غلاف غزة"، وناحل عوز في غلاف غزة.

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إصابة خطيرة لضابط إسرائيلي بقذيفة هاون شمال غزة

إصابة ضابط بجروح خطيرة وجندى بجيش الاحتلال الإسرائيلى

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، اليوم الأحد، عن إصابة ضابط بجروح خطيرة وجندي بجروح متوسطة في حادثين منفصلين خلال ليلة السبت- الأحد شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إنه "خلال ساعات الليلة أصيب ضابط بجروح خطيرة نتيجة سقوط قذيفة هاون في شمال قطاع غزة".

وأضاف: كما أصيب جندي بجروح متوسطة خلال اشتباك في شمال القطاع.

وهذه أول إصابات يعلن عنها جيش الاحتلال منذ شروعه بعمليات برية في غزة مساء الجمعة الماضي.

غارات مكثفة على غزة

ولليوم الـ23 على التوالي، يشن جيش الاحتلال غارات مكثفة على غزة ويرتكب اعتداءات على الضفة الغربية؛ ما أسفر إجمالا عن استشهاد 7814 فلسطينيا، بينهم 114 في الضفة، وإصابة 21693 آخرين، بحسب تليفزيون فلسطين الرسمي.

في المقابل، قتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأصيب 5132 آخرون، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما تمكنت حركة حماس من أسر ما لا يقل عن 229 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال.

القسام منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا الإحتلال الإسرائيلي الاشتباكات الاحتلال غزة

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