إصابة خطيرة لضابط إسرائيلى بقذيفة هاون شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن إصابة ضابط بجروح خطيرة وجندي بجروح متوسطة في حادثين منفصلين خلال ليلة السبت-الأحد شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان إنه خلال ساعات الليلة أصيب ضابط بجروح خطيرة نتيجة قذيفة هاون في شمال قطاع غزة.

وأضاف: كما أصيب جندي بجروح متوسطة خلال اشتباك في شمال القطاع.

وهذه أول الإصابات التي يعلن عنها جيش الاحتلال منذ شروعه بعمليات برية في غزة مساء الجمعة الماضي.

غارات مكثفة على غزة

ولليوم الـ23 على التوالي، يشن جيش الاحتلال غارات مكثفة على غزة ويرتكب اعتداءات على الضفة الغربية؛ ما أسفر إجمالًا عن استشهاد 7814 فلسطينيًا، بينهم 114 في الضفة، وإصابة 21693 آخرين، بحسب تليفزيون فلسطين الرسمي.

في المقابل، قتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأصيب 5132 آخرون، وفقًا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما تمكنت حركة حماس من أسر ما لا يقل عن 229 إسرائيليًا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال.