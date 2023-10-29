الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جوتيريش يُجدد مناشدته للوقف الفورى لإطلاق النار لمعالجة الكارثة الإنسانية فى غزة

جوتيريش
جوتيريش

جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، مناشدته القوية بالوقف الفوري لإطلاق النار لمعالجة الكارثة الإنسانية في غزة، وتوصيل المساعدات الإنسانية على نطاق يتناسب مع الحجم الهائل لاحتياجات سكان غزة، مشددًا على ضرورة تغيير الوضع الحالي، واصفًا ما يجري بـ"كارثة إنسانية تتكشف أمام أعيننا".

وأكد "جوتيريش"، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أنه فوجئ بتصعيد غير مسبوق للقصف وآثاره المدمرة، بما يقوض تحقيق الأهداف الإنسانية، معربًا عن قلقه بشأن موظفي الأمم المتحدة الموجودين في غزة لتقديم المساعدات الإنسانية.
 

وفي سياق متصل، استشهد  الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين برصاص قوات  الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها محافظات نابلس ورام الله وطوباس.

ففي رام الله، استشهد الشاب ناصر عبداللطيف عزت برغوثي، (29 عامًا)، في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، متأثرًا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في البلدة، حسبما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.

"القاهرة الإخبارية" تعرض عمليات قصف جديدة للاحتلال على غزة

وفي طوباس، استشهد الشاب رماح جلال الدين أقطيشات، (32 عامًا)، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامها بلدة طمون جنوب طوباس.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد الشاب نعيم محمود عبدالسلام فران، (31 عامًا)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم عسكر شرق نابلس.

وبارتقاء الشبان الثلاثة في نابلس وطوباس ورام الله، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ بدء عدوان الاحتلال على شعبنا في السابع من أكتوبر إلى 114 شهيدًا.

قصف إسرائيلي على قطاع غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن العشرات استشهدوا وأصيب المئات فجر اليوم الأحد بقصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الوكالة إن عشرات الفلسطينيين استشهدوا، وأصيب آخرون في مخيم الشاطئ غرب غزة، تم انتشال عدد منهم وما زال آخرون تحت الأنقاض.

وأضافت أن الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلًا مأهولًا في حي تل الهوا غرب غزة مكونًا من 6 طوابق، ما أوقع شهداء وجرحى.

أما في حي الزيتون جنوب شرق المدينة، ذكرت "وفا" أن المقاتلات الإسرائيلية قصفت عدة منازل، ما أدى لاستشهاد 30 فلسطينيًا على الأقل وإصابة آخرين، مشيرة إلى أن القصف استهدف أيضًا نحو 5 منازل في حي التفاح شرق المدينة، وأوقع شهداء وجرحى في صفوف المواطنين.

كما قصفت الطائرات الحربية منزلين في حي الشجاعية شرق المدينة، ما أدى لوقوع شهداء ومصابين ما زال بعضهم تحت الأنقاض، وفقًا للوكالة الرسمية.

وأفادت أيضًا بأن مخيم جباليا تعرض هو الآخر لقصف إسرائيلي، ما أدى لسقوط 45 شهيدًا على الأقل.

وأشارت "وفا" إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية دمرت مربعًا سكنيًا في بئر النعجة، وأوقعت عشرات الشهداء والجرحى.

الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش معالجة الكارثة الإنسانية في غزة سكان غزة كارثة إنسانية تتكشف أمام أعيننا

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