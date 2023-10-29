عاجل.. مقاتلات أمريكية تعترض طائرة مدنية اقتربت من مكان تواجد بايدن وزوجته بالمنزل

انطلقت إلى الأجواء مقاتلات أمريكية عند دخول طائرة مدنية مجالا جويا محظورا بالقرب من مكان تواجد الرئيس الأمريكي جو بايدن في ديلاوير، حسبما ذكره بيان البيت الأبيض بهذا الخصوص.

وقال البيان الصحفي: "تم إطلاق الطائرات المقاتلة في أجواء ولاية ديلاوير بعد أن انتهكت طائرة المجال الجوي المحظور (فوق الموقع) للرئيس الأمريكي".

واستشهد تقرير البيت الأبيض ببيان صادر عن المتحدث باسم الخدمة السرية الأمريكية، أنتوني جوجليلمي وقال: "بعد الساعة 14:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة بقليل (21:00 بتوقيت موسكو)، انتهكت طائرة مدنية المجال الجوي المحظور شمال ويلمنجتون (ولاية ديلاوير).

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، سارع سلاح الجو إلى اعتراض الطائرة المدنية وهبطت في مطار قريب دون وقوع أي حادث.

إلى ذلك لم يكن لهذا الحادث أي تأثير على تحركات الشخص المحتجز، بينما يقوم جهاز الخدمة السرية الأمريكية بإجراء تحقيق بالتنسيق مع إدارة الطيران الفيدرالية.

ويقع منزل الرئيس بايدن في ولاية ديلاوير، وكان قد سافر هو وزوجته إلى الولاية مساء أمس الجمعة.