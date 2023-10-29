نيويورك تايمز: إسرائيل تتراجع عن الغزو البرى لغزة وتكتفى بالتوغلات البسيطة

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن إسرائيل اتخذت قرارًا بوقف الغزو البري واسع النطاق في قطاع غزة، والاكتفاء بالتوغلات البرية المحدودة، وذلك عقب الاجتياح الذي نفذته مساء يوم الجمعة الماضي.

وتابعت أن القرار الإسرائيلي يتماشى مع الاقتراحات التي قدمها وزير الدفاع الأمريكي، لويد جيه أوستن، لنظرائه الإسرائيليين في الآونة الأخيرة، حسبما كشف مسئولون أمريكيون.

موقف أكثر عدوانية وعدول عن الغزو البري

وأفادت الصحيفة أن مسئولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أكدوا أنه من الصعب معرفة ما ستفعله إسرائيل في نهاية المطاف، لأن الغارات الجوية المتزايدة والتوغلات البرية الموسعة في الأيام الثلاثة الماضية تشير إلى موقف أكثر عدوانية، ولكن يبدو أن الموقف تغير بعد الاجتياح يوم الجمعة الماضي.

وتابعت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولا المسئولون العسكريون الإسرائيليون العملية لم يصفوا علنًا العملية بأنها غزو، ويبدو أن المناورة، حتى الآن، كانت محدودة أكثر مما توقع بعض الخبراء، ولم يصدر الجيش سوى لقطات قصيرة لتقدمه، ولم تظهر سوى روايات فلسطينية قليلة، وانقطعت اتصالات الإنترنت وخطوط الهاتف في غزة، ما يجعل من الصعب تقييم مدى العمل العسكري.

وقال نتنياهو مساء أمس السبت إن القوات الإسرائيلية دخلت قطاع غزة يوم الجمعة لبدء المرحلة الثانية من الحرب، رغم أنه لم يصف هذه الخطوة بأنها غزو، وقال مسئولون عسكريون في وقت سابق يوم السبت إن القوات الإسرائيلية توغلت في الجزء الشمالي من القطاع وبقيت هناك مساء السبت.

وقال مسئولون أمريكيون يوم السبت إن التوغلات التي تقوم بها القوات البرية الإسرائيلية في غزة حتى الآن أصغر حجمًا وأكثر تركيزًا مما وصفه المسئولون العسكريون الإسرائيليون في البداية لوزير الدفاع الأمريكي وغيره من كبار المسئولين العسكريين الأمريكيين.

قلق أمريكي من الغزو البري لإسرائيل

وأوضحت الصحيفة أن خطط الغزو البري الإسرائيلي أثارت قلق المسئولين الأمريكيين، الذين أعربوا عن قلقهم من افتقارها إلى أهداف عسكرية قابلة للتحقيق وأن الجيش الإسرائيلي لم يكن مستعدًا بعد لشن غزو بري.

وقال مسئول أمريكي، إن الإسرائيليين قاموا بتحسين وتنقيح خطتهم بعد جهود منسقة بذلها أوستن ومسئولون آخرون، ومع ذلك، أصر مسئولو إدارة بايدن على أن الولايات المتحدة لم تبلغ إسرائيل بما يجب عليها فعله وما زالت تدعم الغزو البري.