بعد إعلان الغزو البرى عليها.. رواد السوشيال ميديا يطلقون حملات دعاء لأهالى غزة

حالة من الرعب والقلق اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعلان الغزو البري علي غزة منذ ساعات ماضية وانقطع الاتصال بفلسطين نهائيا.

وتعالت الدعوات من رواد السوشيال ميديا للدعاء لفلسطين بعد الاجتياح البري التي تتعرض له الآن وانقطاع الاتصال عنها تماما خلال الساعات الماضية.

ومن بين الأدعية: "يا الله وإن انقطع اتصالنا معهم فلم ينقطع اتصالهم معك.. وأنتَ أنفع لهم منا فاربط على قلوبهم، ثبت أقدامهم، وسدد رميهم".

وقال رواد التواصل الاجتماعي:"يارب الطف بيهم وصبرهم".

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وطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددا على ضرورة تجنيب المدنيين ويلات الحرب، في ظل القصف الهمجي على المدنيين العزل في القطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه، من رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسون، وطالب عباس، بضرورة فتح ممرات إنسانية دائمة لإدخال المواد الإغاثية الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء بأسرع وقت ممكن.

وقال إن استهداف المدنيين في المستشفيات وهدم العمارات على رؤوس أصحابها، جرائم وحشية لا يمكن السكوت عليها، مُشددًا على رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة أو القدس، مؤكدا وجوب تنفيذ الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية من أجل نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وسيادته، وهو ما يضمن الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة، وأن لا حل أمني أو عسكري لقطاع غزة.

من جانبها، أكدت رئيسة وزراء الدنمارك التزام بلادها بتقديم المساعدات الإنسانية، وأعربت عن حزنها الشديد لسقوط الضحايا المدنيين، مؤكدة أنها ستبقى على تواصل مع الرئيس الفلسطيني خلال الفترة القادمة من أجل التشاور وتقديم ما يمكن من المساعدة.