فلسطين ترحب بالتأييد الساحق لقرار الجمعية العامة الداعى إلى حماية شعب غزة

رحبت دولة فلسطين بالتأييد الساحق لقرار الجمعية العامة الداعي إلى حماية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من الهجمات الإسرائيلية والمذابح، الذي يدعو بشكل قاطع إلى هدنة إنسانية فورية وتقديم المساعدة الإنسانية دون عوائق.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن المجتمع الدولي تكلم بصوت عال ضد جرائم إسرائيل المستمرة وانتهاكاتها للقانون الدولي، ولم يتخل عن الإنسانية، وعزز المجتمع الدولي القانون الدولي بوصفه القواعد العالمية التي تنطبق على الجميع دون استثناء.

ودعت جميع الدول إلى التقيد بالقرار وإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى الامتثال بالتزاماتها وفق القانون الدولي وإنهاء عدوانها، وإنهاء مجازرها، وإنهاء القتل الجماعي للشعب الفلسطيني.

كما دعت في حال عدم التزام سلطات الاحتلال بالقرار إلى اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمساءلتها والزامها باحترام الاجماع الدولي وفرض عقوبات عليها.