الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات المتهم بترويج مخدر الفودو بعين شمس

حبس متهم
حبس متهم

أقر المتهم بحيازة  2 كيلو فودو بعين شمس أمام جهات التحقيق المختصة بعين شمس بامتلاكه المضبوطات بقصد ترويجها على عملاءه بدائرة القسم، وذلك بغرض التربح والكسب غير المشروع، مشيرا إلى مروره بضائقة مالية دفعته للاتجار فى المواد المخدرة.

وأمرت نيابة عين شمس بحبس المتهم بحيازته ٢ كيلو من مخدر الفودو، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوي لفحصها وإسال تقرير مفصل عنها.

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وكشفت التحقيقات الأولية أنه تم ضبط عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزته (18 عبوة بلاستيكية بداخلها كمية من الفودو المخدر وزنت 2 كيلو جرام  - كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار بها والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

التحقيقات الأولية عين شمس نيابة عين شمس التربح ضائقة مالية

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