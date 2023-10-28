السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى المخدرات

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة حداد مسلح بالسجن المشدد 6 سنوات لاتجاره فى المخدرات بدائرة قسم أول سوهاج.

تعود أحداث الواقعة لشهر أبريل لعام 2023، بدائرة قسم أول سوهاج عندما وجهت النيابة العامة للمتهم "م،أ" 23 عاما، حداد مسلح، تهمة إحراز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا الهيروين، وإحراز سلاح أبيض سكين، حيث وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين وترويجه على زبائنه.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

قررت محكمة جنايات سوهاج حداد مسلح المشدد 6 سنوات

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