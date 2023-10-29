الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا: مقتل أكثر من 150 جنديًا أوكرانيًا فى منطقة دونيتسك

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلن رئيس المركز الإعلامي لمجموعة "الجنوب" القتالية الروسية، فاديم أستافيف، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت بأكثر من 150 جنديًا ومركبة قتالية من طراز الصواريخ المتعددة الإطلاق "هيمارس" جراء الهجمات التي شنتها مجموعة القتال الجنوبية الروسية.

وحدات مجموعة الجنوب القتالية

وقال أستافيف: في منطقة دونيتسك، صدت وحدات مجموعة الجنوب القتالية، بدعم من نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، 3 هجمات شنتها مجموعات هجومية معادية، وألحقت النيران أضرارًا بالقوى البشرية والمعدات في مناطق مستوطنات كراسنوي وكورديوموفكا وكليششيفكا، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

القوات المسلحة الأوكرانية

وقال أستافييف: في هذه المنطقة، تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 150 جنديًا، ومدفع هاوتزر من طراز "إم 119" عيار 105 ملم، ومركبة قتالية من طراز الصواريخ المتعددة الإطلاق هيمارس، بالإضافة إلى مدفع هاون عيار 120 في منطقة فيرخنيكامينسكي.

وأضاف رئيس المركز الصحفي أن المجموعة دمرت أيضًا 14 طائرة مسيرة معادية، فضلًا عن 8 صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "هيمارس" في منطقتي فيسيولوي وسبورنوي.

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ويذكر أنه بدأت في مالطا، أمس، محادثات سلام بدعم أوكراني حول سبل إنهاء الحرب مع روسيا بمشاركة ممثلين من عدة دول.

موسكو ترفض الجولة الثالثة

لكن رفضت موسكو الجولة الثالثة من تلك المحادثات، التي أقرها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

ومن المتوقع أن تستغل كييف هذا التجمع لحشد الدعم لخطتها للسلام المكونة من 10 نقاط، كما فعلت في الجولتين السابقتين في جدة وكوبنهاجن.

وكتب رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني، أندريه يرماك، أمس السبت، في منشور على منصة "x": "يتزايد الدعم الدولي لصيغة السلام الأوكرانية".

وبلغ عدد الدول التي شاركت في الجولة الأولى من المحادثات 15 فقط.

وذكر يرماك، أمس، أن أكثر من 65 دولة تشارك في المباحثات هذه المرة.

وستكون محادثات فاليتا مغلقة، ومازالت حكومة مالطا تلتزم الصمت بشأن الترتيبات.

غير أن متحدثًا باسم الحكومة الأوكرانية ذكر أن المحادثات ستتركز على 5 مجالات رئيسية هي، الطاقة، والغذاء، والأمن النووي، وقضايا إنسانية، واستعادة حدود أوكرانيا.

القوات المسلحة الأوكرانية الصواريخ جراء الهجمات موسكو رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني

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