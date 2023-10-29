3 شهداء فى نابلس ورام الله وطوباس

استشهد الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها محافظات نابلس ورام الله وطوباس.

في رام الله، استشهد الشاب ناصر عبداللطيف عزت برغوثي (29 عامًا) في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، متأثرًا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في البلدة، بحسبما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.

وفي طوباس، استشهد الشاب رماح جلال الدين أقطيشات (32 عامًا)، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامها بلدة طمون جنوب طوباس.

وأعلنت مصادر طبية، عن استشهاد الشاب نعيم محمود عبدالسلام فران (31 عامًا)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم عسكر شرق نابلس.

وبارتقاء الشبان الثلاثة في نابلس وطوباس ورام الله، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ بدء عدوان الاحتلال على شعبنا في السابع من أكتوبر إلى 114 شهيدًا.

قصف إسرائيلي على قطاع غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن العشرات استشهدوا وأصيب المئات فجر اليوم الأحد بقصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الوكالة إن عشرات الفلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في مخيم الشاطئ غرب غزة، تم انتشال عدد منهم وما زال آخرون تحت الأنقاض.

وأضافت أن الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلًا مأهولًا في حي تل الهوا غرب غزة مكونًا من 6 طوابق ما أوقع شهداء وجرحى.

أما في حي الزيتون جنوب شرق المدينة، ذكرت "وفا" أن المقاتلات الإسرائيلية قصفت عدة منازل ما أدى لاستشهاد 30 فلسطينيًا على الأقل وإصابة آخرين، مشيرة إلى أن القصف استهدف أيضًا نحو 5 منازل في حي التفاح شرق المدينة وأوقع شهداء وجرحى في صفوف المواطنين.

كما قصفت الطائرات الحربية منزلين في حي الشجاعية شرق المدينة ما أدى لوقوع شهداء ومصابين ما زال بعضهم تحت الأنقاض، وفقًا للوكالة الرسمية.

وأفادت أيضًا بأن مخيم جباليا تعرض هو الآخر لقصف إسرائيلي ما أدى لسقوط 45 شهيدًا على الأقل.

وأشارت "وفا" إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية دمرت مربعًا سكنيًا في بئر النعجة وأوقعت عشرات الشهداء والجرحى.

عملية طوفان الأقصى

وفي وسط القطاع قصفت الطائرات منازل في مخيمي البريج والنصيرات ومدينة دير البلح ما أدى لسقوط شهداء ومصابين ما زال عدد منهم تحت الأنقاض.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ23 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري، حيث تستمر إسرائيل في قصف القطاع برًا وبحرًا وجوًا، ما تسبب بوقوع آلاف الشهداء والجرحى من الجانب الفلسطيني، علمًا بأن إسرائيل شنت مساء الجمعة هجومًا داميًا على غزة يعتبر الأعنف منذ بدء الحرب على القطاع.