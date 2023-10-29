الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تدمر 36 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا قبالة القرم

إسقاط مسيرة أوكرانية
إسقاط مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط 36 طائرة مسيرة فوق البحر الأسود والجزء الشمالي الغربي من شبه جزيرة القرم.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أنه في ليلة 29 أكتوبر، تم صد محاولة للقوات الأوكرانية؛ لتنفيذ هجوم بطائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، مضيفة أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 36 طائرة أوكرانية مسيرة فوق البحر الأسود والجزء الشمالي الغربي من شبه جزيرة القرم".

وكثفت القوات الأوكرانية - خلال الفترة الأخيرة - هجماتها بواسطة الطائرات المسيرة، في محاولة منها لاستهداف المنشآت الحيوية الروسية والمناطق المدنية، وتشكيل خطر على الجبهة الداخلية الروسية.

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